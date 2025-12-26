Ким Чен Ын анонсировал модернизацию оборонного сектора, – Reuters

КНДР намерена продолжить развитие ракетного потенциала в течение следующих пяти лет, что отражает стратегию укрепления военного сдерживания и модернизации оборонной промышленности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Во время визита на крупнейшие предприятия оборонного сектора в последнем квартале 2025 года диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подчеркнул первостепенное значение ракетного и артиллерийского производства для национальной безопасности.

Развитие ракетного потенциала

По данным Центрального агентства Северной Кореи (CTA), Ким Чен Ин заявил: "сектор производства ракет и снарядов страны имеет первостепенное значение для укрепления военного сдерживания".

Северокорейский диктатор подтвердил стратегическое направление на усиление военного потенциала и продолжение программ разработки ракетного оружия.

Модернизация предприятий и планы на пять лет

Ким утвердил проекты документов по модернизации ключевых предприятий оборонной промышленности, которые будут представлены на партийном съезде, намеченном на начало 2026 года.

Согласно Центральному агентству, на съезде будет обсужден пятилетний план развития Северной Кореи, включающий дальнейшее укрепление военного потенциала и технологическое обновление вооружений.