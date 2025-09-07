В Патрульной полиции показали первые минуты после удара россиян по Киеву (видео)
В Патрульной полиции показали кадры с нагрудных камер, на которые попали первые минуты после удара россиян по одному из районов Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.
"Еще одна ужасная ночь в столице... В результате комбинированной атаки повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов", - отметили в Патрульной полиции.
Сообщается, что рискуя собственной жизнью и здоровьем, работники полиции обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места.
"Во время вражеской атаки травмы получил и наш патрульный. Экипаж как раз перекрывал движение, как неподалеку от них упала ракета. Механические повреждения получил служебный автомобиль, а патрульного госпитализировали", - добавили в полиции.
Удар РФ по Киеву 7 сентября
Напомним, что сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 7 сентября. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.
В частности, в Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями, в частности повреждены 4 жилые многоэтажки. Кроме того, Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева, там возник пожар. Всего известно о 20 раненых и 2 жертвах вражеского обстрела столицы.
