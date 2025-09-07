ua en ru
В Патрульной полиции показали первые минуты после удара россиян по Киеву (видео)

Воскресенье 07 сентября 2025 15:25
В Патрульной полиции показали первые минуты после удара россиян по Киеву (видео) Фото: в Патрульной полиции показали первые минуты после удара россиян (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Патрульной полиции показали кадры с нагрудных камер, на которые попали первые минуты после удара россиян по одному из районов Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

"Еще одна ужасная ночь в столице... В результате комбинированной атаки повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов", - отметили в Патрульной полиции.

Сообщается, что рискуя собственной жизнью и здоровьем, работники полиции обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места.

"Во время вражеской атаки травмы получил и наш патрульный. Экипаж как раз перекрывал движение, как неподалеку от них упала ракета. Механические повреждения получил служебный автомобиль, а патрульного госпитализировали", - добавили в полиции.

Удар РФ по Киеву 7 сентября

Напомним, что сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 7 сентября. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.

В частности, в Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями, в частности повреждены 4 жилые многоэтажки. Кроме того, Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева, там возник пожар. Всего известно о 20 раненых и 2 жертвах вражеского обстрела столицы.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Киев обстріл Києва Полиция Киева
