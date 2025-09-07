В Патрульной полиции показали первые минуты после удара россиян по Киеву (видео)

В Патрульной полиции показали кадры с нагрудных камер, на которые попали первые минуты после удара россиян по одному из районов Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

"Еще одна ужасная ночь в столице... В результате комбинированной атаки повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. К сожалению, есть травмированные и погибшие. Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов", - отметили в Патрульной полиции.

Сообщается, что рискуя собственной жизнью и здоровьем, работники полиции обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места.

"Во время вражеской атаки травмы получил и наш патрульный. Экипаж как раз перекрывал движение, как неподалеку от них упала ракета. Механические повреждения получил служебный автомобиль, а патрульного госпитализировали", - добавили в полиции.