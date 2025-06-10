Израиль опроверг заявление о передаче Украине систем Patriot

Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о якобы передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Ynet .

Она предназначена для перехвата самолетов, крылатых и баллистических ракет, имеет радар с фазированной решеткой и высокоточные ракеты-перехватчики.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot - это американская система противовоздушной обороны средней и большой дальности, разработанная компанией Raytheon.

По информации Ynet, после появления этого заявления Россия потребовала от Израиля официальных разъяснений относительно высказываний дипломата.

Таким образом МИД официально опровергло слова посла Израиля в Украине Михаила Бродского, который в интервью заявил о якобы передаче Patriot Киеву.

"Это неправда. Израиль не передавал Украине системы Patriot", - отметили в МИД страны.

В ведомстве заявили, что подобных решений Иерусалим не принимал.

Что предшествовало

Несмотря на давление со стороны союзников, Израиль избегает прямой военной помощи Украине, опасаясь эскалации в отношениях с Россией.

Ранее мы писали, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявлял о о передаче систем противовоздушной обороны Patriot.

Он отметил, что в начале 1990-х годов система Patriot спасла Израиль, во время первой войны в Персидском заливе, когда Ирак наносил ракетные удары по израильской территории.

Недавно The New York Times писало, что этим летом Украина должна получить две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.

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