Дуда о системах Patriot: лучше передать Украине, но решение за Германией

По мнению президента Польши Анджея Дуды, наиболее эффективно было бы расположить систем ПВО Patriot в Украине. Однако решение остается за Германией.

Как пояснил Дуда, для безопасности Польши было бы лучше, если бы ПВО было расположено в Украине, однако вблизи границы с его страной.

"С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной", - заявил Дуда.