Patriot себя показал. Игнат рассказал, сколько "Кинжалов" сбила ПВО ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью изданию " Новинарня ".

"Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, летевших на Киев. Patriot себя показал", - сказал полковник.

Представитель ВС отметил, что по состоянию на сентябрь прошлого года из ЗРК у Сил обороны не было западных образцов вооружения - только "советское".

Ситуация с западными ЗРК

"Да, комплекс С-125 в небольшом количестве. Да, "Оса" в ПВО Сухопутных войск. Да, "Шилка", зенитки. Не было никаких мобильных огневых групп. Мы начали уничтожать вражеские ракеты и дроны преимущественно ракетами Бук-М1 и С-300", - говорит он.

В начале широкомасштабного вторжения российских оккупантов Украина постоянно обращалась к странам-партнерам с просьбами или "закрыть" наше небо, или предоставить Силам обороны для этого инструменты.

"В октябре 2022 года мы получили первые комплексы от партнеров: когда начались (российские) обстрелы (украинской) инфраструктуры, к нам поступили первые NASAMS. Две батареи, в которых было всего 3 установки. Этого было очень мало. Дальше пришла батарея IRIS-T. Это тоже пошло на столичное направление, потому что на Киев тогда летело все", - рассказал Игнат.

Защита неба Киева

В этом контексте он пояснил, что на самом деле лучше всего прикрываются те направления, куда больше всего бьет противник.

"И во время шести месяцев тяжелого отопительного сезона львиную долю ударов взял на себя именно Киев", - отметил полковник.

Также представитель ВС добавил, что такие западные комплексы не передовой ставить было нельзя, так так российские захватчики могли их уничтожить там своей артиллерией.

Стопроцентный результат

"И NASAMS, и IRIS-T отлично отрабатывают, дают 100% результат: одна ракета идет на одну цель. Партнеры это видят и дают нам еще несколько систем, мы направляем их в другие регионы... Но все равно этого мало - очень большой расход ракет. Плюс истощение ПВО, техника ломается", - рассказал спикер.

По словам представителя Воздушных сил, для того, чтобы защититься сейчас от баллистических ракет, Силам обороны нужно иметь наземные системы "с современными ракетами, как у Patriot, который доказал, что он сбивает "Кинжалы" - впервые это произошло 4 мая.

Сбитие "Кинжалов"

Напомним, ранее украинское ПВО не могло сбивать ракеты "Кинжал", однако с появлением на вооружении армии ЗРК Patriot это стало возможным.

Так, издание Defence Express сообщило, что украинские военные могли впервые сбить ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах.

После того, ночью 16 мая россияне снова атаковали Украину "Кинжалами", и силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа.

Добавим, что 26 июля над Хмельницкой областью ПВО ВСУ также сбила российские "Кинжалы", и в областной военной администрации рассказали о последствиях ракетной атаки.

Сколько ракет у России

В начале ноября представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал РБК-Украина, что сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Речь идет об ориентировочно 165 "Калибрах", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер- К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 - 350 километров.