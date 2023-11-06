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Сколько у России ракет в запасе: новые данные ГУР

Понедельник 06 ноября 2023 09:15
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Сколько у России ракет в запасе: новые данные ГУР Фото: в ГУР рассказали, сколько у России ракет в запасе (defence.ua.com)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько
Эксперт: Вадим Скибицкий

По данным украинской разведки, сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику".

По словам представителя ГУР генерала-майора Вадима Скибицкого, речь идет об ориентировочно 165 "Калибрах", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер- К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 - 350 километров.

Скибицкий уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же. Это, по его словам, свидетельствует, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата - тогда снова кто-то улетит с должности", - отметил представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что добиться результата россиянам будет сложно, ведь "мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы".

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Так что страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

По словам представителя ГУР Андрей Юсова, россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине, однако не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения.

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