Patriot себе показав. Ігнат розповів, скільки "Кинжалів" збила ППО ЗСУ

Після отримання Україною деяких зразків західних систем протиповітряної оборони Збройні сили змогли вражати гіперзвукові та балістичні ракети російських окупантів. ППО ЗСУ вже збили десятки таких типів озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю виданню " Новинарня ".

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинжалів".Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", - сказав полковник.

Представник ПС зазначив, що станом на вересень минулого року із ЗРК у Сил оборони не було західних зразків озброєння - лише "радянське".

Ситуація із західними ЗРК

"Так, комплекс С-125 у невеликій кількості. Так, "Оса" в ППО Сухопутних військ. Так, "Шилка", зенітки. Не було жодних мобільних вогневих груп. Ми почали знищувати ворожі ракети та дрони переважно ракетами Бук-М1 і С -300", - каже він.

На початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів Україна постійно зверталася до країн-партнерів із проханнями або "закрити" наше небо, або надати Силам оборони для цього інструменти.

"У жовтні 2022 року ми отримали перші комплекси від партнерів: коли почалися (російські) обстріли (української) інфраструктури, до нас надійшли перші NASAMS. Дві батареї, в яких було лише 3 установки. Цього було дуже мало. Далі прийшла батарея IRIS-T. Це теж пішло на столичний напрямок, тому що на Київ тоді летіло все", - розповів Ігнат.

Захист неба Києва

У цьому контексті він пояснив, що насправді найкраще прикриваються ті напрямки, куди найбільше б'є противник.

"І протягом шести місяців важкого опалювального сезону левову частку ударів узяв на себе саме Київ", - зазначив полковник.

Також представник ПС додав, що такі західні комплекси не передовий ставити було не можна, тому що російські загарбники могли їх знищити там своєю артилерією.

Стовідсотковий результат

"І NASAMS, і IRIS-T чудово відпрацьовують, дають 100% результат: одна ракета йде на одну ціль. Партнери це бачать – і дають нам ще кілька систем, ми направляємо їх в інші регіони... Але все одно цього мало - дуже великий видаток ракет. Плюс виснаження ППО, техніка ламається", - розповів речник.

За словами представника Повітряних сил, для того, щоб захиститися зараз від балістичних ракет, Силам оборони потрібно мати наземні системи "з сучасними ракетами, як у Patriot, який довів, що він збиває "Кинжали" - вперше це сталося 4 травня.

Збиття "Кинджалів"

Нагадаємо, раніше українське ППО не могло збивати ракети "Кинжал", проте з появою на озброєнні армії ЗРК Patriot це стало можливим.

Так, видання Defence Express повідомило, що українські військові могли вперше збити ракету "Кинжал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Після того, вночі 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинжалами", і сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Додамо, що 26 липня над Хмельницькою областю ППО ЗСУ також збила російські "Кинжали", і в обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетної атаки.

Скільки ракет у Росії

На початку листопада представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький розповів РБК-Україна, що зараз у Росії в запасах приблизно 870 високоточних ракет, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

Йдеться про орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22/Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 - 350 кілометрів.