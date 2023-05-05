ВСУ могли впервые сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", - Defense Express
Вооруженные Силы Украины могли впервые сбить российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" ночью 4 мая в небе над Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Журналисты предполагают, что такую баллистическую цель, вероятно, сбили с ПВО Patriot. Издание получило фотографии обломков, а именно носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47 "Кинжал", которой россияне пытались поразить Киев 4 мая.
Судя по фото, обломки без боевой части упали на стадионе в пределах Киева. На одном из фото - носовой обтекатель, максимально схожий с тем, который используют именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра.
При этом альтернатива в виде Х-22 имеет другую носовую часть с овальными переходами. Обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК "Искандер", который "толще".
На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, который позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. Это также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе.
Defense Express также сообщает, что хотя "Кинжал" разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель за баллистической траекторией и имеет хоть высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость.
Напомним, ночью 4 мая россияне совершили очередную атаку по Киеву. Тогда в КМВА сообщили, что россияне применили "Шахеды" и ракеты, вероятно, баллистического типа. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.
В полиции также показали обломки воздушных целей, которые нашли в Киеве после атаки.
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