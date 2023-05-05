ВСУ могли впервые сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", - Defense Express

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Журналисты предполагают, что такую баллистическую цель, вероятно, сбили с ПВО Patriot. Издание получило фотографии обломков, а именно носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47 "Кинжал", которой россияне пытались поразить Киев 4 мая.

Судя по фото, обломки без боевой части упали на стадионе в пределах Киева. На одном из фото - носовой обтекатель, максимально схожий с тем, который используют именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра.

При этом альтернатива в виде Х-22 имеет другую носовую часть с овальными переходами. Обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК "Искандер", который "толще".

На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, который позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. Это также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе.

Defense Express также сообщает, что хотя "Кинжал" разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель за баллистической траекторией и имеет хоть высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость.