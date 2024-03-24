Ловушки для вражеской техники. В Одесской ОВА рассказали о строительстве укреплений (фото)

В Одесской области ведутся работы по установке фортификационных и защитных сооружений, укреплений, а также обустройству блиндажей. В частности, бетонных пирамид, так называемых "зубов дракона", было установлено более пяти тысяч единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера .

"Современные фортификации предусматривают систему траншей, блиндажей и других укрытий как для личного состава, так и техники", - рассказал чиновник.

Он отметил, что такое строительство в регионе идет в соответствии с военной целесообразностью, планированием Министерства обороны и инженерными нормами.

"Окопы защищены от протечки гидроизоляцией, укрепления древесиной и насыпью. Бетонные пирамиды - ловушки для вражеской техники. Их установили уже более 5000 единиц", - говорится в публикации.

Глава ОВА также показал фото соответствующих работ.

В Одесской области строят укрепления и фортификационные сооружения (фото: t.me/odeskaODA)

Усиление оборонных сооружений в Украине

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей - речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки оккупантов. Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали представители власти в Запорожской, Сумской и Одесской и Харьковской областях.