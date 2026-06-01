Ловушка с выборами: у Зеленского назвали план РФ на случай заморозки войны

Опасность заключается в том, что некоторые требования РФ, например в гуманитарной сфере, могут выглядеть вполне приемлемыми в глазах США и даже Европы, но в самой Украине вызвать возмущение, по крайней мере в соцсетях.

И такая раскачка, по оценкам собеседников, тоже будет играть на руку Москве.

По словам собеседника РБК-Украина в президентском окружении, у россиян есть четкий план на случай заморозки войны или же снижения ее интенсивности - например, без ракетных ударов.

"Их план - вывести на выборы, внутреннюю политическую фрагментацию Украины, через это на ослабление, и потом на достижение всех тех же целей России - политическим методом или возобновлением полномасштабной войны. Но в условиях значительного внутреннего ослабления и фрагментации Украины", - говорит он.

Вместе с тем, пока это еще относительно отдаленная перспектива.

"Если мы должны во что-то верить, то сейчас хороший момент, чтобы поверить - динамика начинает складываться в нашу пользу", - резюмирует другой собеседник издания во власти.