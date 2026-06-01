Пастка з виборами: у Зеленського назвали план РФ на випадок заморозки війни

10:15 01.06.2026 Пн
2 хв
У Кремля готова стратегія на два сценарії
aimg Валерія Абабіна aimg Мілан Лєліч
Фото: Що готує РФ на випадок замороження війни (Getty Images)

У росіян є чіткий план на випадок заморозки війни або зниження її інтенсивності - підштовхнути Україну до виборів і через внутрішню фрагментацію домогтися своїх цілей.

Про це РБК-Україна повідомили співрозмовники в президентському оточенні та владі.

Небезпека полягає в тому, що деякі вимоги РФ, наприклад у гуманітарній сфері, можуть виглядати цілком прийнятними в очах США і навіть Європи, але в самій Україні викликати обурення, принаймні у соцмережах.

І таке розгойдування, за оцінками співрозмовників, теж гратиме на руку Москви.

За словами співрозмовника РБК-Україна у президентському оточенні, у росіян є чіткий план на випадок заморозки війни або ж зниження її інтенсивності - наприклад, без ракетних ударів.

"Їх план - вивести на вибори, внутрішню політичну фрагментацію України, через це на послаблення, і потім на досягнення всіх тих самих цілей Росії - політичним методом або відновленням повномасштабної війни. Але в умовах значного внутрішнього послаблення та фрагментації України", - говорить він.

Разом з тим, поки це ще відносно віддалена перспектива.

"Якщо ми маємо у щось вірити, то зараз хороший момент, щоби повірити - динаміка починає складатися на нашу користь", - резюмує інший співрозмовник видання у владі.

Нагадаємо, питання виборів в Україні залишається одним із найчутливіших у переговорному порядку денному.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що під час воєнного стану вибори неможливі, і цю позицію підтвердили у Верховній Раді.

Водночас негайне проведення виборів - один із пунктів мирного плану з 20 пунктів, напрацьованого українсько-американськими перемовниками.

У ЦВК називали оптимальним терміном близько шести місяців на підготовку.

