Драфты к закону о выборах во время войны наработают до февраля, - Корниенко
Февраль должен стать месяцем наработки первых законодательных драфтов по проведению выборов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы группы по подготовке к выборам, первого вице-спикера ВРУ Александра Корниенко.
Рабочая группа проверяет, возможны ли выборы во время войны
По его словам, одна из целей ситуаций этой группы как раз разобраться и при возможности наработать условия для выборов во время действия военного положения, в частности, возможно ли это.
"Я не думаю, что она там будет переименовываться, она будет называться как называется, тем более, что это бюрократически непросто", - пояснил Корниенко.
Но он отметил, есть понимание, что дальнейшая работа по подгруппам, она, наверное, будет больше касаться все-таки рамки послевоенных выборов, понимая, что будет параллельно, наверное, будет идти политический диалог между фракциями и группами по политическим вопросам.
"А политические вопросы - это начиная с возможности, невозможности проведения прямо сейчас, в ближайшее время, или когда-то там, то, что обсуждается в рамках 20 пунктов. Определенных видов выборов и референдума одновременно, или отдельно", - сказал Корниенко.
Он отметил политические и юридические вопросы.
"Это вопрос самой системы, он исключительно касается парламентских и местных выборов, потому что я не думаю, что в президентских выборах может быть изменена система с абсолютным большинством. Это, мне считается, очень мало возможным. А относительно парламентской системы и местной - это ряд политических дискуссий, политических решений", - подчеркнул Корниенко.
Он отметил, что при подготовке решений необходимо учесть вопрос одновременного или раздельного проведения выборов, их очередность, а также порядок и целесообразность объявления, ведь речь идет о большом количестве как технических, так и политических аспектов.
Дедлайн и задачи рабочей группы по выборам
"Я бы просил нас всех, учитывая тот тайминг, который озвучил и президент, и глава монобольшинства, что февраль должен быть месяцем наработки определенных драфтов. Сейчас в подгруппах до конца января наработать определенные драфты", - обратился Корниенко к рабочей группе по вопросам выборов.
По его словам, по некоторым направлениям есть уже готовые законопроекты, надо их проанализировать и выписать, или скомпоновать.
"По некоторым нет, и надо либо подготовить концепцию, либо сам законопроект. Я думаю, что когда мы говорим о драфте, мы все понимаем, что мы имеем в виду. Это определенный изложенный на листочек текст", - пояснил Корниенко.
Он подытожил, что программа минимум - концепция, программа максимум - нормы.
"И я думаю, что поскольку все группы координируют народные депутаты, соответственно они знают точно за 7 лет, как пишутся законопроекты", - резюмировал Корниенко.
Подготовка к выборам в Украине
Напомним, в Украине продолжается подготовка к возможному проведению выборов в особый или послевоенный период после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости их проведения.
Президент Владимир Зеленский дал поручение депутатам разработать проект закона о возможности проведения выборов во время военного положения.
В частности немедленное проведение выборов в Украине является одним из пунктов мирного плана из 20 пунктов наработанного украинско-американскими переговорщиками.
В нем говорится, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.
Вчера, 7 января Центральная избирательная комиссия одобрила предложения по организации и проведению общегосударственных выборов после завершения или отмены военного положения в Украине.
А уже сегодня рабочая группа по подготовке законодательных предложений по выборам собралась во второй раз, чтобы обсудить порядок их проведения в условиях особого периода и дальнейшую работу подгрупп.