Ловушка для Украины: разведка Польши объяснила, чем угрожают "гарантии" для россиян

Почему Москва хочет переговоров и опасности "гарантий"

"Озвученные на Западе предположения о возможности переговоров между Украиной и Россией, например, высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о "гарантиях безопасности для России", которые должны быть включены в будущую структуру европейской безопасности, свидетельствуют о действиях, направленных на давление на украинскую сторону целью начать переговоры с Россией", - считает Жарин.

По его словам, подобные действия на данный момент дают России несколько преимуществ. Поскольку россияне, используя такие призывы западных политиков, получает возможность давить на Украину, чтобы она присоединилась к переговорам.

"Если украинские власти это сделают, они дадут сигнал, что они заинтересованы в прекращении войны на этом этапе и признании статус-кво - или по крайней мере, что они рассматривают такое решение. Это может быть воспринято как капитуляция и вызвать бурную реакцию украинского общества, а в результате и привести к ослаблению доверия к власти в Киеве и последующей внутренней дестабилизации страны. Таким образом, Россия получит новые возможности действовать против Украины ", - объясняет Жарин.

По его мнению, начало переговоров в нынешней ситуации было бы сигналом и в международном масштабе, поскольку Россия бы продемонстрировала, что она "достигла своих целей". В то же время это будет расцениваться как согласие мирового сообщества принять аннексию украинских территорий и совершенные там преступления как "что-то само собой разумеющееся".

Он объясняет, еще одним преимуществом для России давления за начало переговоров является возможность использования в пропагандистской деятельности.

"Москва может продемонстрировать, что она является стороной, желающей "договариваться", и готовой к диалогу с Украиной, а страну, на которую напали, представить как обостряющую ситуацию, заинтересованную в "продолжении" войны и не желающую переговоров", - говорит Жарин.

Он предупреждает от возможности использования Кремлем ситуации в свою пользу.

"Россия, безусловно, воспользуется этой ситуацией против Украины, оклеветать ее в пропагандистских сообщениях, но она также может выиграть время для военных действий - перегруппировка сил, восстановление материально-технической базы, подготовки мобилизованных", - говорит Жарин.

Представитель польской разведки подчеркнул, давление на Украину в вопросе переговоров дает России возможность фальсифицировать намерения и выиграть время, необходимое ей для подготовки следующего этапа агрессии.

Россия продолжит войну

"Данные разведки показывают, что российская война против Украины - хотя и не по первоначальному плану - будет продолжаться. Нет никакой информации о том, что Россия серьезно хочет прекратить агрессивные действия и что война может закончиться длительным миром", - отметил Жарин.

Он подчеркнул, что Кремль может зависеть от стратегической паузы, но война будет продолжаться. Он напомнил, что такой перерыв после агрессии 2014 года длился восемь лет.

"Россия хочет продолжать войну - о чем свидетельствуют ее действия, включая последние массовые ракетные атаки Украины. Главная цель - покорить всю Украину или уничтожить ее как государство. Нет никаких признаков того, что Россия изменила свои цели", - заявил Жарин.

Он добавил, что давление на Украину с целью начать переговоры с российским агрессором независимо от того, сознательно ли они или нет - в этой ситуации это часть намерений России.

"Действия людей, которые не понимают стратегии России и не могут понять намерений России в этом отношении, могут принести больше вреда, чем пользы. Прежде всего они могут иметь негативные последствия для Украины, которая защищается от нападения России", - предупредил Жарин.