В Германии отреагировали на слова Макрона о "гарантиях" для РФ

Лидеры правящей коалиции Германии с удивлением и преимущественно неприятием отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении России "гарантий безопасности" со стороны коллективного Запада, когда РФ вернется к переговорам с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Слова Макрона поражают. НАТО никогда не угрожала России, а, наоборот, создала общую структуру для решения вопросов безопасности, приняв Основополагающий акт НАТО - Россия", - отметил эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид.

Он пишет, что речь идет прежде всего о гарантировании европейской безопасности со стороны России и укреплении безопасности в Европе на случай российской агрессии. Поскольку, по мнению немецкого социал-демократа, пока Россия будет проводить свою империалистическую внешнюю политику, мирный порядок в Европе вообще невозможен.

Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Иоганн Вадефуль назвал предложение Макрона "чрезвычайно проблематичным". По его словам, заявление президента Франции должно стать темой срочного обсуждения между ЕС и НАТО.

"Макрон переворачивает все с ног на голову, потому что гарантии безопасности прежде всего нужны Украине. Называя НАТО поводом для тревоги в вопросах безопасности, Макрон прежде всего, к сожалению, способствует российской пропаганде", - сетует немецкий политик.

Такой же линии придерживается эксперт по внешнеполитическим вопросам партии "Союз-90"/"зеленых" Юрген Триттин, который считает, что гарантии безопасности в первую очередь должен предоставить тот, кто "требует много". То есть, по мнению Триттина, Россия должна сначала озвучить обещанные гарантии безопасности Украины. Его поддерживает и член парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Ульрих Лехте, который при этом подчеркнул, что "агрессия всегда исходит от Москвы".

Однако у Макрона есть и поклонники среди немецких правых популистов и левых. Глава оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Чрупалла, напротив, положительно оценивает предложения Макрона и считает "провалом правящей коалиции" то, что такие инициативы исходят из Парижа, а не из Берлина.

Депутат Бундестага от Левой партии Ян Корте считает, что предложение президента Франции требует тщательного изучения, а вот лидер немецких левых Мартин Ширдеван вообще приветствовал заявление Макрона, отметив, что "партии срочно нужны мирные переговоры, чтобы положить конец этой несчастной войне".