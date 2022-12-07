Пастка для України: розвідка Польщі пояснила, чим загрожують "гарантії" для росіян

Чому Москва хоче переговорів та небезпека "гарантій"

"Озвучені на Заході припущення про можливість переговорів між Україною та Росією, наприклад, висловлювання президента Франції Емманюеля Макрона про "гарантії безпеки для Росії", які мають бути включені до майбутньої структури європейської безпеки, свідчить про дії, спрямовані на тиск на українську сторону метою розпочати переговори з Росією", - вважає Жарин.

За його словами, такі дії на цей момент дають Росії кілька переваг. Оскільки, росіяни, використовуючи такі заклики західних політиків, отримує можливість тиснути на Україну, щоб вона приєдналася до переговорів.

"Якщо українська влада це зробить, вона дасть сигнал, що вона зацікавлена ​​в припиненні війни на цьому етапі та визнанні статус-кво - або принаймні, що вона розглядає таке рішення. Це може бути сприйнято як капітуляція і викликати бурхливу реакцію українського суспільства, а в результаті призвести до ослаблення довіри до влади в Києві та подальшої внутрішньої дестабілізації країни. Таким чином, Росія отримає нові можливості діяти проти України", - пояснює Жарин.

На його думку, початок переговорів у нинішній ситуації був би сигналом і в міжнародному масштабі, оскільки Росія продемонструвала б, що вона "досягла своїх цілей". Водночас це розцінюватиметься як згода світової спільноти прийняти анексію українських територій і скоєні там злочини як "щось само собою зрозуміле".

Він пояснює, ще однією перевагою для Росії від тиску голосів за початок переговорів є можливість використання їх у пропагандистській діяльності.

"Москва може продемонструвати, що вона є стороною, яка бажає "домовлятися", та готовою до діалогу з Україною, а країну, на яку напали, представити як таку, що загострює ситуацію, зацікавлену у "продовженні" війни та не бажає переговорів", - каже Жарин.

Тож він попереджає від можливості використання Кремлем ситуації на свою користь.

"Росія, безумовно, скористається цією ситуацією проти України, зводячи наклеп на неї в пропагандистських повідомленнях, але вона також може виграти час для військових дій - перегрупування сил, відновлення матеріально-технічної бази, підготовки мобілізованих", - каже Жарин.

Представник польської розвідки підкреслив, тиск на Україну в питанні переговорів дає Росії можливість фальсифікувати наміри та виграти час, необхідний їй для підготовки наступного етапу агресії.

Росія продовжить війну

"Дані розвідки показують, що російська війна проти України - хоча й не за початковим планом - триватиме. Немає жодної інформації про те, що Росія серйозно хоче припинити агресивні дії, і що війна може закінчитися тривалим миром", - зазначив Жарин.

Він підкреслив, Кремль може залежати від стратегічної паузи, але війна триватиме. Він нагадав, що така перерва після агресії 2014 року тривала вісім років.

"Росія хоче продовжувати війну - про що свідчать її дії, включно з останніми масовими ракетними атаками України. Головна мета - підкорити всю Україну або знищити її як державу. Немає жодних ознак того, що Росія змінила свої цілі", - заявив Жарин.

Він додав, що тиск на Україну з метою розпочати переговори з російським агресором незалежно від того, свідомо вони чи ні - у цій ситуації є частиною намірів Росії.

"Дії людей, які не розуміють стратегії Росії і не можуть зрозуміти намірів Росії в цьому відношенні, можуть принести більше шкоди, ніж користі. Перш за все, вони можуть мати негативні наслідки для України, яка захищається від нападу Росії", - попередив Жарин.