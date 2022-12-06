Макрон не согласен с критикой его слов о "гарантиях" для РФ: не делайте из мухи слона

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на шквал критики после своих слов о "гарантиях безопасности" для России. Он призвал "не искать противоречия там, где их нет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского лидера, цитируемого Le Figaro.

"Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет", - заявил Макрон по прибытии на саммит ЕС-Балканы в Тиране.

Французский президент отметил, что и раньше выступал за то, что в конце мирных переговоров должны быть "субъекты коллективной безопасности по всему региону". Имея в виду его "попытки предоставить "гарантии" России по поводу присутствия НАТО у ее границ, чтобы попытаться избежать войны в Украине".

"Необходимо будет дать гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она это сделает - вернется за стол переговоров. Одним из существенных моментов является ее страх, что НАТО придет к двери, то есть размещение оружия, которое может угрожать России", - пояснил Макрон.

Что сказал Макрон

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "гарантий безопасности" для России, однако не уточнил, каким образом ей должны обеспечить безопасность.

Это предложение Макрона сразу раскритиковал секретарь СНБО Алексей Данилов. Который отметил, что лучшей "гарантией безопасности" для мира будет именно денуклеаризация и демилитаризация России.

На заявление президента Франции также отреагировали и международные партнеры. В Германии предложение назвали по меньшей мере странным, а в Финляндии заявили о невозможности таких предположений и напомнили, что именно Кремль игнорирует международный порядок и захватывает чужие территории.

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