Ловушка для Трампа. Как атаки на Украину вредят республиканцам перед выборами в Конгресс

Главное:

Внутреннее давление : Трамп связывает дорогое горючее в США с ударами украинских дронов по России, скрывая собственный провал по Ирану.

Персональный фактор : Выпад против Зеленского и заявления о "новом президенте" в Киеве частично связаны с персональным отношением к украинскому лидеру.

Электоральный крах : Опросы свидетельствуют о неэффективности антиукраинской риторики, ведь для американцев более важны реальные действия Трампа по уменьшению цен.

Раскол среди консерваторов : Ряд республиканцев осудили дизельную сделку с Путиным, называя ее предательством союзников США, что создает для Трампа потенциальные проблемы на будущее.

Сложный период: Для Киева сохраняются риски блокирования разведданных и ограничения поставок ракет Patriot через программу PURL.

За считанные недели до выборов в Конгресс Украина – снова в центре американской внутренней политики. Дональд Трамп сначала сам себе создал проблемы, но вместо того, чтобы их решать на практике, перекладывает ответственность на Киев.

Как недавно писало РБК-Украина, Трамп отчаянно ищет быстрые решения на фоне рекордно высоких цен на горючее, которые, в свою очередь, толкают вверх цены на все остальные товары.

Дональд Трамп (фото Getty Images)

Читайте также: "Хромая утка" Трамп и риски для Украины: чего ждать от выборов в Конгресс США

Сначала президент США самовольно выдал временную лицензию на покупку российского дизеля объемом 4,8 млн тонн, что фактически подрывает международный режим нефтяного эмбарго со стороны западных стран. Впоследствии он заговорил о достижении "энергетического перемирия" между Украиной и Россией.

Оно, впрочем, действует только в голове и в соцсети самого Трампа, о чем прямо заявил президент Зеленский. Кремль фактически ежедневно продолжает атаковать украинскую энергетику и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"Было понятно, что Путин не читает Truth Social, а его дроны Shahed выполняют другие инструкции. Но эти посты на самом деле о том, что влияет на жизнь миллионов людей, и это делает их очень и очень важными", – отметил Зеленский.

Кроме того, Трамп заявил, что пришло время, "чтобы у Украины появился новый президент". Это заявление фактически зеркалит пропагандистские наративы Кремля относительно подрыва легитимности украинской власти в условиях военного положения.

Ко всему прочему, в ночь на 14 октября компания SpaceX близкого к Трампу миллиардера Илона Маска ограничила работу систем Starlink в Украине для военных целей. Также не до конца понятной остается ситуация с предоставлением Украине разведданных.

Подобного уровня напряжения и токсичности не было со времен сомнительной перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в прошлом году, когда американский лидер в жесткой форме упрекал Киев в недостаточной благодарности и "отсутствии карт".

Персональная история

Очевидно, проблема с ценами на дизель в США возникла из-за войны в Иране и в гораздо меньшей степени связана с ударами украинских дронов по российским НПЗ.

Читайте также: Миллиарды для Кремля? Почему "дизельное соглашение" Трампа с Путиным не снизит цены в США

При этом критика Трампа перед выборами направлена не столько против Украины как государства, сколько персонифицирована вокруг имени Владимира Зеленского.

"Обвинять Украину или Зеленского – это классическая манипуляция общественным мнением, которая обслуживает интересы и цели избирательной кампании Трампа перед выборами в ноябре", – говорит РБК-Украина экспосол в РФ, глава программы изучения России Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Аркадий Мил-Ман.

По его словам, у Трампа сложные личные отношения с Зеленским и постоянное чувство претензий с учетом его первого импичмента. В 2019 году демократы в Конгрессе начали процедуру его отстранения от власти из-за давления на Киев по расследованиям против сына Байдена. Украинский президент до сих пор остается для Трампа живым напоминанием о том неприятном эпизоде.

В сложной для Трампа предвыборной ситуации ему легче найти "козла отпущения" в Украине, чем признать собственные ошибки.

"Трамп – человек, который не забывает такого рода действий, поэтому создается очень сложная ситуация. И она становится персонифицированной", – добавил Мил-Ман.

Помимо того, эти потуги Трампа, похоже, дают результат, противоположный тому, какого бы он хотел. Вместо улучшения позиций своей партии – только их ухудшение.

Влияние заявлений на выборы в Конгресс

Еще перед выборами Трамп и республиканцы наработали ряд механизмов, которые давали довольно большой шанс получить неплохой результат. Но не благодаря хорошо проведенной кампании или тому, что американцам действительно нравится новый курс его политики.

"Команда Трампа систематически, еще с самого начала его второй каденции применяет ряд различных инструментов для того, чтобы эти выборы закончились для них хорошо, независимо от общественных тенденций", – сказал РБК-Украина специалист по политике США, член Американской ассоциации политических наук Артур Колдомасов.

Среди прочего, это перекроивание избирательных округов, изменение правил финансирования избирательных кампаний. Кроме того, речь идет об ограничении работы региональных общественных вещателей, изменении машин для голосования, попытках получить полный доступ к данным американских избирателей, ограничении голосования по почте.

Все это те самые приземленные вещи, которые непосредственно касаются процесса проведения промежуточных выборов в этом году и будут влиять на него.

"В США сейчас буквально трещат суды от массового засилья попыток команды Трампа изменить правила игры, и поэтому нам важно обращать внимание на все эти процессы, которые накладываются на далеко несовершенную избирательную систему, которая не до конца отражает принцип прямого волеизъявления", – добавил Колдомасов.

По его словам, у демократов есть хорошие шансы победить, однако эта борьба не будет для них такой легкой, как кажется на первый взгляд, как раз из-за всех этих изменений.

По данным агрегатора опросов RacetotheWH, демократы могут получить 234 мандата против 201 у республиканцев с вероятностью взять большинство в Палате представителей 88,6%.

С выборами в Сенат ситуация для республиканцев также сложная. Если раньше они сохраняли неплохие шансы сохранить там большинство, то сейчас это становится все менее вероятным. Показательно, что республиканцы рискуют потерять сенатские мандаты даже в таких своих традиционных избирательных бастионах, как Айова, Канзас и Техас.

"Зато внешняя политика США уже с 2025 года является инструментом ведения внутренней политики Дональда Трампа и скорее является фоном, отвлекающим американцев от внутренних проблем, как бы обидно это ни звучало для нас", – подчеркнул эксперт.

Фото: Предварительное распределение мандатов в Палате представителей Конгресса (инфографика РБК-Украина)

По данным опроса Politico/PFGlobal, лишь 29% американцев говорят, что снижение цен на бензин на 1 доллар увеличило бы вероятность, что они проголосуют за республиканцев. Аналогичное количество, 28%, говорит, что прекращение войны с Ираном приведет к тому же результату. Каждый третий американец отмечает, что прекращение войны в Иране не будет иметь реального влияния на их выбор.

Все же, Трамп за два года сделал слишком много, чтобы все его просчеты просто забыли из-за одного символического жеста под самые выборы.

К тому же, чуть ли не в половине штатов уже стартовало раннее голосование почтой. Соответственно, позицию этих избирателей Трамп уже не изменит.

Судя по последним заявлениям должностных лиц Белого дома и ходу избирательной кампании, в команде Трампа возник острый коммуникационный кризис.

С одной стороны, Администрация стремится переложить ответственность за рост цен на АЗС на внешние факторы – украинские удары по России. С другой – признать, что настоящей причиной скачка цен на горючее является обострение вокруг Ирана, означает понести еще больший репутационный удар перед выборами.

В таких условиях использование "украинского кейса" выглядит для Трампа как наименьшее зло, хоть и абсолютно неэффективное с точки зрения привлечения поддержки умеренных избирателей.

Недовольство с разных сторон

Сделка Трампа с Россией – это просто подарок демократам. Они, конечно, развернули масштабную кампанию по критике президента через все доступные средства коммуникации.

Но и среди республиканцев не все толерируют сближение с Путиным. Причем даже часть MAGA-движения выступила с критикой Трампа. Среди таких – известная блогерша-миллионница Лора Лумер, которая недавно посетила Украину.

12 сенаторов от обеих партий в открытом письме прямо осудили сделку Трампа с Путиным, называя ее "подарком нашему противнику и предательством союзников". В письме говорится, что ослабление санкций лишь предоставляет Путину больше горючего для финансирования его военной машины и позволяет России продолжать жестокие атаки на украинских гражданских.

Но самым мощным сигналом со стороны умеренного крыла республиканцев стала жесткая позиция Майка Пенса, бывшего вице-президента, работавшего с Трампом во время его первого срока. В соцсети X он призвал президента США немедленно отменить сделку с Кремлем.

По словам Пенса, Америка не должна "бросать спасательный круг военной машине Путина", а вместо этого должна ввести максимально суровые санкции против любых стран, покупающих российские энергоносители, и обеспечить Украину всем необходимым для победы. Свой пост Пенс завершил лозунгом "Слава Украине!".

Мітинг демократів у штаті Мічиган (фото Getty Images)

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик сообщил о регистрации двухпартийного законопроекта, который "направлен на запрет любых закупок российской нефти".

Даже спикер Палаты представителей, республиканец и трампист Майк Джонсон считает, что цены на горючее растут не из-за Зеленского, а из-за блокады Ормузского пролива.

"После Второй мировой войны, будь то демократическая или республиканская администрация, все президенты прекрасно понимали, что с СССР и Россией есть серьезная проблема. Была какая-то система ценностей, на которую они опирались. И вот эта система ценностей, в принципе, сегодня разрушена Трампом", – отметил Аркадий Мил-Ман.

Читайте также: "Такого неуважения к США еще не было": Зеленский отреагировал на удар РФ по энергетике

В то же время сейчас все эти демарши не стоит переоценивать. Свобода высказываний конкретных конгрессменов или сенаторов прямо пропорциональна тому, насколько прочны их позиции в своих избирательных округах. Тем более, Конгресс может вернуться к работе только после выборов.

По словам Колдомасова, Конгресс в современной конъюнктуре американской политики не является независимым институтом, и ряд различных прецедентов, в том числе на законодательном уровне, показывают это.

"В своем нынешнем состоянии небольшие потуги сопротивления Дональду Трампу и его политике разбиваются о тяжелую политическую реальность, к которой довели собственное конгрессмены, потому что для них главное – удержаться в кресле", – отметил эксперт.

На практике все это означает, что у Трампа и его окружения фактически нет сдерживающих факторов в плане антиукраинских действий, хотя и временно. Но в более длинной перспективе это, наоборот, создает для хозяина Белого дома новые риски.

В свое время оба импичмента Трампу провалились, потому что у демократов не было достаточного количества голосов, чтобы самостоятельно проштолкнуть эти инициативы. Хотя и после нынешних выборов шансы на третий импичмент невысоки, точно большей будет вероятность сотрудничества демократов и республиканцев по другим, более тактическим вопросам. В Конгрессе уже давно есть претензии к ряду членов команды Трампа – от министра обороны Пита Хегсета до директора ФБР Кеша Пателя.

Сложный период

До выборов 3 ноября остается меньше трех недель. И у Трампа еще есть возможности усложнить жизнь Украине. Прежде всего, речь идет о полном и длительном блокировании разведданных.

В марте прошлого года, после нашумевшей ссоры в Белом доме, США уже это делали. Впрочем, эту нехватку сейчас частично могут заменить европейские партнеры.

Еще один риск связан с американским оружием для Украины. Как пишет Financial Times, европейские должностные лица также получили от США звонки с угрозами прекратить работу программы PURL, которая позволяет европейцам покупать американское вооружение и затем передавать его Украине.

В рамках программы Украина получает целый ряд вооружений, но ключевое — перехватчики к комплексам Patriot PAC-3. Хотя речь идет о сравнительно небольшом количестве (по некоторым данным, несколько десятков в месяц), для Украины даже это может быть критическим в условиях постоянных ударов России баллистикой.

"Мы видим, что Трамп в определенной степени становится инструментом путинской политики, но поскольку это противоречит стратегическим интересам США, я думаю, что все же со временем это изменится. Вопрос лишь в том, когда: через несколько недель или через несколько месяцев, или это может затянуться во времени", – говорит РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

Этим, вероятно, не ограничится. Президент США давно доказал свою непрогнозируемость. Тем более если в поражении на выборах он будет считать виновной Украину.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Почему Дональд Трамп обвиняет Украину в росте цен на бензин в США?

– Администрация Трампа стремится переложить ответственность за инфляцию на внешние факторы, в частности на удары украинских беспилотников по российским НПЗ. На самом же деле ключевой причиной скачка цен на АЗС является напряжение вокруг Ирана и блокада Ормузского пролива.

– Как сделка США с Россией по дизелю влияет на санкции против Кремля?

– Выдача временной лицензии на закупку 4,8 млн тонн российского дизеля подрывает международное нефтяное эмбарго и предоставляет Москве дополнительные средства для финансирования войны. В ответ 12 сенаторов США и конгрессмен Брайан Фицпатрик инициировали двухпартийные шаги для полного запрета таких закупок.

– Могут ли республиканцы потерять большинство в Конгрессе?

– Да, по данным агрегатора RacetotheWH, демократы имеют 88,6% шансов получить большинство в Палате представителей, а республиканцы рискуют потерять позиции в Сенате даже в традиционных штатах – Айове, Канзасе и Техасе. Попытки манипулировать ценами на АЗС и виной Украины отталкивают умеренных и независимых избирателей.

– Какие риски возникают для военной помощи Украине накануне выборов в США?

– Кроме ограничений работы систем Starlink, остается риск блокирования передачи американских разведданных и угроз прекращения программы PURL. Из-за этого под угрозой могут оказаться регулярные поставки перехватчиков Patriot PAC-3 для отражения российских баллистических атак.