Миллиарды для Кремля? Почему "дизельное соглашение" Трампа с Путиным не снизит цены в США

Договоренности о поставках российского дизельного топлива в США могут принести Кремлю миллиарды долларов валовой выручки и политический эффект для Вашингтона. Тем не менее, они не способны снизить цены для американских потребителей.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил энергетический эксперт, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев .

Сколько заработает Россия на "дизельном соглашении"

По словам эксперта, заявленная договоренность предусматривает поставку Россией сначала 300 тыс. тонн дизельного топлива, а впоследствии - потенциально до 4,8 млн тонн. Первоначальные поставки могут принести России 240-300 млн долларов валовой выручки.

Реализация всего объема потенциально даст Кремлю 3,8-4,8 млрд долларов.

Эксперт отмечает, что речь идет именно о валовой выручке, а не чистой прибыли. Фактические поступления будут зависеть от контрактных цен, логистических расходов и реального выполнения договоренностей.

Имеет ли РФ столько дизеля и какие ограничения

Теоретически такие объемы для России возможны, поскольку раньше она экспортировала более 3 млн тонн ежемесячно. Однако ее возможности существенно ограничивают несколько факторов:

украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ);

повреждение логистических цепей;

острая необходимость обеспечивать внутренний рынок топлива.

Поэтому поставки первых 300 тыс. тонн кажется вполне реалистичным, тогда как выполнение всей масштабной программы остается под большим вопросом.

Снизятся ли цены на топливо в США

По мнению Рябцева, план Дональда Трампа снизить цены в Америке за счет российского дизеля вряд ли сработает.

"Снизятся ли цены в США? Вряд ли. Начальные 300 тыс. тонн - это меньше суточного американского потребления дизельного топлива. И даже весь заявленный объем не способен повлиять на мировые котировки, определяемые прежде всего ситуацией на дестабилизированном Трампом Ближнем Востоке", - объясняет эксперт.

По словам Рябцева, экономическая выгода для Кремля значительно очевиднее, чем для американских потребителей.

"Россия получает дополнительную валютную выручку и возможность ослабить санкционное давление, тогда как Трамп - преимущественно краткосрочный политический эффект от обещания снизить цены", - добавил он.