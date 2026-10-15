Пастка для Трампа. Як атаки на Україну шкодять республіканцям перед виборами в Конгрес

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Внутрішній тиск: Трамп пов'язує дороге пальне в США з ударами українських дронів по Росії, приховуючи власний провал щодо Ірану.

Трамп пов'язує дороге пальне в США з ударами українських дронів по Росії, приховуючи власний провал щодо Ірану. Персональний фактор: Випад проти Зеленського та заяви про "нового президента" в Києві частково пов'язані з персональним ставленням до українського лідера.

Випад проти Зеленського та заяви про "нового президента" в Києві частково пов'язані з персональним ставленням до українського лідера. Електоральний крах: Опитування свідчать про неефективність антиукраїнської риторики, адже для американців важливішими є реальні дії Трампа щодо зменшення цін.

Опитування свідчать про неефективність антиукраїнської риторики, адже для американців важливішими є реальні дії Трампа щодо зменшення цін. Розкол серед консерваторів: Низка республіканців засудили дизельну угоду з Путіним, називаючи її зрадою союзників США, що створює для Трампа потенційні проблеми на майбутнє.

Низка республіканців засудили дизельну угоду з Путіним, називаючи її зрадою союзників США, що створює для Трампа потенційні проблеми на майбутнє. Складний період: Для Києва зберігаються ризики блокування розвідданих та обмеження постачання ракет Patriot через програму PURL.

За лічені тижні до виборів у Конгрес Україна – знову в центрі американської внутрішньої політики. Дональд Трамп спочатку сам собі створив проблеми, але замість того, щоб їх вирішувати на практиці, перекладає відповідальність на Київ.

Як нещодавно писало РБК-Україна, Трамп відчайдушно шукає швидкі рішення на тлі рекордно високих цін на пальне, які, своєю чергою, штовхають догори ціни на всі інші товари.

Дональд Трамп (фото Getty Images)

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Спочатку президент США самочинно видав тимчасову ліцензію на купівлю російського дизелю обсягом 4,8 млн тонн, що фактично підважує міжнародний режим нафтового ембарго з боку західних країн. Згодом він заговорив про досягнення "енергетичного перемир'я" між Україною та Росією.

Воно, втім, діє лише в голові та в соцмережі самого Трампа, про що прямо заявив президент Зеленський. Кремль фактично щодня продовжує атакувати українську енергетику та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"Було зрозуміло, що Путін не читає Truth Social, а його дрони Shahed виконують інші інструкції. Але ці пости насправді про те, що впливає на життя мільйонів людей, і це робить їх дуже й дуже важливими", – зазначив Зеленський.

Крім того, Трамп заявив, що настав час, "аби в України з'явився новий президент". Ця заява фактично дзеркалить пропагандистські наративи Кремля щодо підриву легітимності української влади в умовах воєнного стану.

До всього, в ніч на 14 жовтня компанія SpaceX близького до Трампа мільярдера Ілона Маска обмежила роботу систем Starlink в Україні для військових цілей. Також не до кінця зрозумілою залишається ситуація із наданням Україні розвідданих.

Подібного рівня напруги й токсичності не було з часів сумнозвісної перепалки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті минулого року, коли американський лідер у жорсткій формі дорікав Києву недостатньою вдячністю та "відсутністю карт".

Персональна історія

Очевидно, проблема з цінами на дизель у США виникла через війну в Ірані та в значно меншій мірі пов'язана з ударами українських дронів по російських НПЗ.

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При цьому критика Трампа перед виборами спрямована не стільки проти України як держави, скільки персоніфікована навколо імені Володимира Зеленського.

"Звинувачувати Україну чи Зеленського – це класична маніпуляція громадською думкою, яка обслуговує інтереси та цілі виборчої кампанії Трампа перед виборами в листопаді", – каже РБК-Україна експосол у РФ, голова програми вивчення Росії Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Аркадій Міл-Ман.

За його словами, у Трампа складні особисті стосунки із Зеленським і постійне відчуття претензій з огляду на його перший імпічмент. У 2019 році демократи в Конгресі розпочали процедуру його усунення від влади через тиск на Київ щодо розслідувань проти сина Байдена. Український президент досі залишається для Трампа живим нагадуванням про той неприємний епізод.

У складній для Трампа передвиборчій ситуації йому легше знайти "цапа-відбувайла" в Україні, ніж визнати власні помилки.

"Трамп – людина, яка не забуває такого роду дій, тому створюється дуже складна ситуація. І вона стає персоніфікованою", – додав Міл-Ман.

Поза тим, ці потуги Трампа, схоже, дають результат, протилежний тому, якого б він хотів. Замість покращення позицій своєї партії – лише їх погіршення.

Вплив заяв на вибори в Конгрес

Ще перед виборами Трамп та республіканці напрацювали низку механізмів, які давали доволі великий шанс отримати непоганий результат. Але не завдяки гарно проведеній кампанії чи тому, що американцям справді подобається новий курс його політики.

"Команда Трампа систематично, ще з самого початку його другої каденції застосовує низку різних інструментів для того, щоб ці вибори закінчились для них добре, незалежно від суспільних тенденцій", – сказав РБК-Україна фахівець із політики США, член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов.

Серед іншого, це перекроювання виборчих округів, зміна правил фінансування виборчих кампаній. Крім того, мова йде про обмеження роботи регіональних суспільних мовників, зміну машин для голосування, спроби отримати повний доступ до даних американських виборців, обмеження голосування поштою.

Все це ті самі приземлені речі, які безпосередньо стосуються процесу проведення проміжних виборів цього року та впливатимуть на нього.

"В США зараз буквально тріщать суди від масового засилля спроб команди Трампа змінити правила гри, і тому нам важливо звертати увагу на всі ці процеси, які накладаються на далеко недосконалу виборчу систему, яка не до кінця відображає принцип прямого волевиявлення", – додав Колдомасов.

За його словами, у демократів є гарні шанси перемогти, однак ця боротьба не буде для них такою легкою, як здається на перший погляд, якраз через усі ці зміни.

За даними агрегатора опитувань RacetotheWH, демократи можуть отримати 234 мандати проти 201 у республіканців з імовірністю взяти більшість у Палаті представників 88,6%.

З виборами до Сенату ситуація для республіканців також складна. Якщо раніше вони зберігали непогані шанси зберегти там більшість, то зараз це стає все менш імовірним. Показово, що республіканці ризикують втратити сенатські мандати навіть у таких своїх традиційних виборчих бастіонах, як Айова, Канзас та Техас.

"Натомість зовнішня політика США вже з 2025 року є інструментом ведення внутрішньої політики Дональда Трампа та радше є фоном, який відволікає американців від внутрішніх проблем, як би прикро це не звучало для нас", – підкреслив експерт.

Фото: Попередній розподіл мандатів в Палаті представників Конгресу (інфографіка РБК-Україна)

За даними опитування Politico/PFGlobal, лише 29% американців кажуть, що зниження цін на бензин на 1 долар збільшило б імовірність, що вони проголосують за республіканців. Аналогічна кількість, 28%, каже, що припинення війни з Іраном призведе до того ж результату. Кожен третій американець зазначає, що припинення війни в Ірані не матиме реального впливу на їхній вибір.

Все ж таки, Трамп за два роки зробив надто багато, аби всі його прорахунки просто забули через один символічний жест під самі вибори.

До того ж, ледь не в половині штатів уже стартувало раннє голосування поштою. Відповідно, позицію цих виборців Трамп уже не змінить.

Судячи із останніх заяв посадовців Білого дому та перебігу виборчої кампанії, у команді Трампа виникла гостра комунікаційна криза.

З одного боку, Адміністрація прагне перекласти відповідальність за зростання цін на АЗС на зовнішні чинники – українські удари по Росії. З іншого – визнати, що справжньою причиною стрибка цін на пальне є загострення навколо Ірану, означає зазнати ще більшого репутаційного удару перед виборами.

За таких умов використання "українського кейсу" виглядає для Трампа як найменше зло, хоч і абсолютно неефективне з точки зору залучення підтримки поміркованих виборців.

Невдоволення з різних боків

Угода Трампа з Росією – це просто подарунок демократам. Вони, звісно, розгорнули масштабну кампанію з критики президента через усі доступні засоби комунікації.

Але і серед республіканців не всі толерують зближення з Путіним. Причому навіть частина MAGA-руху виступила із критикою Трампа. Серед таких – відома блогерка-мільйонниця Лора Лумер, яка нещодавно відвідала Україну.

12 сенаторів від обох партій у відкритому листі прямо засудили угоду Трампа з Путіним, називаючи її "подарунком нашому супротивнику та зрадою союзників". У листі йдеться, що послаблення санкцій лише надає Путіну більше пального для фінансування його військової машини та дозволяє Росії продовжувати жорстокі атаки на українських цивільних.

Та найпотужнішим сигналом з боку поміркованого крила республіканців стала жорстка позиція Майка Пенса, колишнього віцепрезидента, який працював з Трампом під час його першого терміну. У соцмережі X він закликав президента США негайно скасувати угоду з Кремлем.

За словами Пенса, Америка не повинна "кидати рятувальне коло воєнній машині Путіна", а замість цього має запровадити максимально суворі санкції проти будь-яких країн, що купують російські енергоносії, та забезпечити Україну всім необхідним для перемоги. Свій допис Пенс завершив гаслом "Слава Україні!".

Мітинг демократів у штаті Мічиган (фото Getty Images)

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік повідомив про реєстрацію двопартійного законопроєкту, який "спрямований на заборону будь-яких закупівель російської нафти".

Навіть спікер Палати представників, республіканець і трампіст Майк Джонсон вважає, що ціни на пальне зростають не через Зеленського, а через блокаду Ормузької протоки.

"Після Другої світової війни, чи то демократична, чи республіканська адміністрація, всі президенти чудово розуміли, що з СРСР та Росією є серйозна проблема. Була якась система цінностей, на яку вони спиралися. І ось ця система цінностей, в принципі, сьогодні зруйнована Трампом", – зазначив Аркадій Міл-Ман.

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Водночас зараз усі ці демарші не варто переоцінювати. Свобода висловлювань конкретних конгресменів чи сенаторів прямо пропорційна тому, наскільки міцними є їхні позиції у своїх виборчих округах. Тим паче, Конгрес може повернутися до роботи лише після виборів.

За словами Колдомасова, Конгрес у сучасній кон'юнктурі американської політики не є незалежною інституцією, і низка різних прецедентів, у тому числі на законодавчому рівні, показують це.

"У своєму теперішньому стані невеликі потуги спротиву Дональду Трампу та його политиці розбиваються об важку политичну реальність, до якої допровадили власне конгресмени, тому що для них головне – втриматись у кріслі", – зазначив експерт.

На практиці все це означає, що у Трампа та його оточення фактично немає стримуючих чинників у плані антиукраїнських дій, хоча й тимчасово. Але в довшій перспективі це, навпаки, створює для господаря Білого дому нові ризики.

Свого часу обидва імпічменти Трампу провалилися, бо демократи не мали достатньої кількості голосів, аби самотужки проштовхнути ці ініціативи. Хоча й після нинішніх виборів шанси на третій імпічмент невисокі, точно більшою буде ймовірність співпраці демократів та республіканців щодо інших, більш тактичних питань. У Конгресі вже давно є претензії до низки членів команди Трампа – від міністра оборони Піта Хегсета до директора ФБР Кеша Пателя.

Складний період

До виборів 3 листопада залишається менше трьох тижнів. І Трамп ще має можливості ускладнити життя Україні. Перш за все, мова йде про повне і тривале блокування розвідданих.

У березні минулого року, після сумнозвісної сварки у Білому домі, США вже це робили. Втім, цю нестачу зараз частково можуть замінити європейські партнери.

Ще один ризик пов'язаний з американською зброєю для України. Як пише Financial Times, європейські посадовці також отримали від США дзвінки з погрозами припинити роботу програми PURL, яка дозволяє європейцям купувати американське озброєння та потім передавати його Україні.

У рамках програми Україна отримує цілу низку озброєнь, але ключове — перехоплювачі до комплексів Patriot PAC-3. Хоча мова йде про порівняно невелику кількість (за деякими даними, декілька десятків на місяць), для України навіть це може бути критичним в умовах постійних ударів Росії балістикою.

"Ми бачимо, що Трамп певною мірою стає інструментом путінської політики, але оскільки це суперечить стратегічним інтересам США, я думаю, що все ж таки з часом це зміниться. Питання лише в тому, коли: за декілька тижнів чи за декілька місяців, чи це може затягнутися в часі", – каже РБК-Україна політолог Володимир Фесенко.

Цим, ймовірно, не обмежиться. Президент США давно довів свою непрогнозованість. Надто якщо у поразці на виборах він буде вважати винною Україну.

Питання – відповідь (FAQ):

– Чому Дональд Трамп звинувачує Україну у зростанні цін на бензин у США?

– Адміністрація Трампа прагне перекласти відповідальність за інфляцію на зовнішні чинники, зокрема на удари українських безпілотників по російських НПЗ. Насправді ж ключовою причиною стрибка цін на АЗС є напруга навколо Ірану та блокада Ормузької протоки.

– Як угода США з Росією щодо дизелю впливає на санкції проти Кремля?

– Видача тимчасової ліцензії на закупівлю 4,8 млн тонн російського дизелю підважує міжнародне нафтове ембарго та надає Москві додаткові кошти для фінансування війни. У відповідь 12 сенаторів США та конгресмен Браян Фіцпатрік ініціювали двопартійні кроки для повної заборони таких закупівель.

– Чи можуть республіканці втратити більшість у Конгресі?

– Так, за даними агрегатора RacetotheWH, демократи мають 88,6% шансів отримати більшість у Палаті представників, а республіканці ризикують втратити позиції в Сенаті навіть у традиційних штатах – Айові, Канзасі та Техасі. Спроби маніпулювати цінами на АЗС та провиною України відштовхують поміркованих та незалежних виборців.

– Які ризики виникають для військової допомоги Україні напередодні виборів у США?

– Окрім обмежень роботи систем Starlink, залишається ризик блокування передачі американських розвідданих та погроз припинення програми PURL. Через це під загрозою можуть опинитися регулярні постачання перехоплювачів Patriot PAC-3 для відбиття російських балістичних атак.