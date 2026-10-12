"Трамп становится инструментом путинской политики": в чем опасность дизельного соглашения США и РФ

Решение Дональда Трампа пойти на так называемое "дизельное соглашение" с Москвой ради снижения цен на топливо перед выборами создает серьезные риски для Украины. Россия использует топливный вопрос как технологию, пытаясь заставить Киев прекратить удары по российским НПЗ или спровоцировать кризис в отношениях между Вашингтоном и Украиной.

Такое мнение высказал в комментарии РБК-Украина глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.

Почему Трамп снова против Украины и призывает к смене власти?

Это же не в первый раз у Трампа проявляется. В первый раз эдакие агрессивные выпады Трампа первым делом касательно президента Зеленского, и, в частности, призывы к замене президента Украины были у него в начале марта прошлого года. Это уже было, это не в первый раз.

Тогда это проявилось после очень такой острой, эмоциональной, конфликтной дискуссии в Овальном кабинете Белого дома, где Трамп и Джей Ди Вэнс давили на Зеленского, требовали от него уступок для завершения российско-украинской войны, ну а Зеленский защищал позицию Украины.

И тогда, плюс там было давление еще и по так называемому ресурсному соглашению по редкоземельным металлам, тогда мы столкнулись впервые с очень агрессивной позицией Трампа по отношению к Зеленскому в первую очередь, ну и к Украине. Бешеное давление было на Украину. Но потом мы видели и позитивные проявления со стороны Трампа, и периоды охлаждения были. Возможно, не было такой острой кризисной ситуации, как сейчас.

Это второй такой кризис после начала марта 2025 года. Но это Трамп. К сожалению, Трампу свойственны такие перепады настроения, когда у него по тому или иному поводу может появляться агрессивное отношение к конкретным лидерам или к конкретным странам. Мы же это видели.

По отношению к Канаде, ситуация с Гренландией, реакции на некоторые европейские страны. Или, например, недавно реакция на Джорджу Мелони, премьер-министра Италии, которая очень хорошо относилась к Трампу. Но там Трампу кое-что не понравилось и все. И началась тоже публичная агрессивная реакция.

Сейчас причины такой позиции Трампа понятны. Трамп сейчас очень обеспокоен тем, что Республиканская партия США, его партия, может проиграть выборы в Конгресс, может потерять контроль как минимум в одной палате Конгресса, в Палате представителей, а возможно и в Сенате тоже. А если потеряет контроль над двумя палатами Сената, то это риск импичмента для Трампа. Это очень для него серьезно. И это беспокойство связано с тем, что в США сейчас очень нехорошая социально-экономическая ситуация, как раз в результате политики Трампа.

В частности, бешено растут цены на нефтепродукты, особенно на дизельное топливо. И именно с дизельным топливом и связана такая агрессивная позиция Трампа. Главная причина увеличения цены на дизель в США - это война за Ираном, это проблемы с поставками нефтепродуктов из района Персидского залива. Но Трамп это не может признать, потому что это его вина. Ему нужно другое объяснение. И такое объяснение он нашел якобы в ударах Украины по российским НПЗ.

На самом деле в чем парадокс ситуации? Украинские удары создали большие проблемы для России. Топливный кризис в России, но это касается бензина. С дизельным топливом нет критических проблем в России. Даже говорят, что в России накопились определенные излишки дизельного топлива, потому что был прекращен экспорт российского дизеля.

И поэтому тут проблема не в Украине, а скорее в позиции России. В частности в том, что Россия прекратила экспорт своего дизельного топлива на мировые рынки. И это не главная причина роста цен в США, но тем не менее для Трампа надо было назначить "виновного" в этом кризисе. Мол, не Трамп виновен в росте цены на дизель в США, а кто-то другой.

И им стала Украина, Зеленский, которого он стал обвинять, и тут Путин ему предлагает такое сепаратное соглашение, касающееся поставок российского дизеля, причем в небольших объемах на самом деле, но по сути в обмен на прекращение ударов Украины по российским НПЗ. Вот в чем суть проблемы.

Поэтому у Трампа переключилось внимание. Путин для него стал партнером, который ему помогает якобы в его политических проблемах, экономических проблемах внутри США, а Зеленский становится объектом критики и давления. А поскольку Зеленский объективно вынужден защищать интересы Украины, у нас идет война, Россия усиливает воздушные удары по Украине, и мы не можем не отвечать, и наиболее эффективный способ ответа для нас - это удары по российским НПЗ.

И Зеленский готов на энергетическое перемирие, но если Россия прекратит удары по украинским объектам энергетики, об этом надо договариваться. Но Трамп хочет, чтобы мы в одностороннем порядке прекратили удары по российским НПЗ, а Россия фактически может продолжать и дальше удары по Украине. Это несправедливо. И это безусловно делает нас еще более уязвимыми в войне с Россией.

Зеленский не просто ради каких-то там капризов и эгоистичных интересов отказывается от таких предложений Трампа, он защищает интересы страны в условиях войны. А это вызывает раздражение Трампа, потому что Трамп подходит к теме российско-украинской войны сугубо с бизнесовых позиций и он переносит свое раздражение, свое недовольство именно на Зеленского в этих условиях. Так что вот в этом главная причина такой позиции Трампа. Она ситуативна, это не является какой-то системной позицией Трампа. Эти качели Трампа, его горки настроения — это такая традиционная история. Трамп как стихийное бедствие, иногда его надо переждать.

Вот такие критические приступы у Трампа. В данном случае с высокой вероятностью это будет длиться до 3 ноября. Дальше тоже могут быть риски, но тем не менее наиболее критическая фаза до 3 ноября, до даты выборов, и тут нам нужна гибкая позиция в отношениях с США. Но тем не менее здесь все же я считаю, что ситуативные факторы работают.

Да, у Трампа неоднозначное отношение к Зеленскому, это тоже известно, но как показывает практика, когда надо и когда Трамп понимает необходимость, он договаривается с Зеленским, нормально может общаться с ним. Кстати, я приведу пример: когда был первый такой острый кризисный момент в прошлом году в Овальном кабинете Белого дома, тогда многие говорили, что всё, это "катастрофа".

Мол, Зеленский никогда больше не встретится с Трампом, никогда не будет в Белом доме больше, но что произошло после этого? Уж Зеленский и Трамп после этого встречались больше десятка раз, в том числе Зеленский несколько раз посещал Белый дом, кстати, гораздо чаще, чем большинство международных лидеров.

Вот такая парадоксальная ситуация, поэтому и сейчас это серьезный кризис, серьезная проблема, большие риски для нас, в частности риски прекращения поставок Украине разведывательных данных, спутниковых данных, риски приостановки продажи оружия, возможно, риски по старлинкам, тут к сожалению тоже есть, но это не катастрофа.

Здесь, к сожалению, это ситуативно возникло, в частности и в результате коварных действий России, когда через это дизельное соглашение Путин специально закладывает такую мину, которая должна провоцировать кризис в отношениях между США и Украиной.

Поможет ли Трампу сделка с Путиным по дизелю на выборах?

Это маловероятно. Сейчас Путин пообещал Трампу поставки 300 тысяч тонн дизельного топлива в октябре, 500 тысяч в ноябре. Для Трампа важно именно сейчас, до 3 ноября.

Что такое 300 тысяч? Это меньше, чем ежедневная норма потребления дизеля в США. США потребляют дизельного топлива в день около 500 тысяч тонн. А Путин дает 300 тысяч. Это мизер. Но в чем тут смысл для Трампа? Почему Трамп с удовольствием это воспринял?

Трамп мыслит как бизнесмен. Вчера он сделал заявление о так называемом энергетическом перемирии. На самом деле никакого перемирия нет. Нет. И Трамп уже не в первый раз это делает. Он объявлял такое же перемирие, которого не было 14 сентября, месяц назад.

Почему он это делает? Он таким образом влияет на фондовый рынок. Ему важно хотя бы временно, через такие заявления, сбивать цену на нефть, на нефтепродукты. Он неоднократно это делал. Это его такой классический прием. Он это делал во время войны с Ираном, когда цена на нефть росла, он делал заявление, что всё, мы договорились с Ираном, будет перемирие, и цена на нефть начинала снижаться.

Так было несколько раз весной, летом, особенно весной, когда начались переговоры о прекращении войны между США и Ираном. И сейчас похожая история. Вчера Трамп сделал это заявление.

Сегодня немного на фондовом рынке фьючерсные цены на нефтепродукты немного снижаются. На один процент. Не очень сильно, но тем не менее для Трампа важен такой эффект. С дизелем похожая история. И сделка по дизелю тоже дает определенный информационный эффект для Трампа. Он это представляет как свою победу. И говорит: "Видите, как я решаю проблему американских фермеров. Зеленский мне мешает, а я решаю эти проблемы".

И опять-таки расчет, что американский рынок на это отреагирует. Кроме того, поставка этих 300 тысяч тонн нефти как раз состоится где-то в конце октября. Вторая половина октября. Там будет несколько партий. И чисто политтехнологически это должно произойти перед выборами. Чтобы как раз цена на дизель немного снизилась перед выборами. Потом она снова может вырасти, но для Трампа главное, чтобы это сработало перед выборами. Вот на что делается ставка.

Поэтому, я думаю, что, во-первых, как говорят эксперты, это же не просто мое мнение, об этом говорят эксперты по топливному рынку, крайне маловероятно, что будет какое-то существенное снижение цен на дизель. Ну, могут быть такие определенные ситуативные снижения и в небольших объемах. Но для Трампа все равно важно, чтобы это произошло, чтобы это как-то повлияло на настроение избирателей.

Ну, еще один важный момент. Сейчас, к сожалению, эта проблема используется как политическая технология. Трамп, ну не сам Трамп, а вот трамписты, MAGA-среда, они продвигают сейчас очень опасный для нас нарратив, что якобы Зеленский специально дает приказы бить по российским НПЗ, чтобы создать проблемы с дизелем и чтобы помочь демократам на выборах в Конгресс США.

Понимаете? Безусловно, таких мотивов нет у Украины и у президента Зеленского, но такая идея специально продвигается. Это тоже политическая технология. Как и договоренность о закупке дизеля у России накануне выборов, так и этот тезис о том, что якобы Зеленский помогает демократам, это все, к сожалению, предвыборные технологии, которые использует Трамп.

Они, скорее всего, не дадут ему какого-то большого эффекта. Посмотрим вообще по результатам выборов, но пока эксперты сомневаются, что Трамп получит от этого большую выгоду.

А если брать Россию, для нее что означает эта сделка?

Понимаете, о победе сейчас речь не идет, но то, что Россия, к сожалению, перехватила инициативу в отношениях с Трампом. У нас же идет полтора года, как только Трамп стал президентом США, идет непрерывная борьба за Трампа, за влияние на Трампа. И периодически то мы перехватываем инициативу, то россияне. Сейчас, к сожалению, россияне перехватили инициативу.

Какая выгода для Путина? Что получает Путин? Пока рано говорить о победе, но в чем смысл для него от этой сделки? Он, к сожалению, получает определенное преимущество и в противостоянии с нами, и, к сожалению, он переигрывает Трампа. И тут, кстати, есть и позитив, и негатив.

Негатив понятен, но позитив в том, что в США это тоже понимают, что это противоречит американским стратегическим интересам и вызывает очень много критики, и поэтому это в конце концов может подорвать эту сделку. Но на сегодняшний день, что выигрывает Россия от этой сделки?

Во-первых, Путин восстанавливает хорошие отношения с Трампом, снова формирует доверие Трампа к себе, для него это важно в стратегической перспективе. Это стратегическая игра Путина, чтобы Трамп был на его стороне, использовать Трампа как союзника в больших геополитических комбинациях и играх. Вот первая цель.

Вторая цель, она наиболее опасна для нас. Суть этой сделки заключается в том, чтобы эта сделка спровоцировала кризис в отношениях между США и Украиной. Обратите внимание, как установлены поставки дизеля в США. 300 тысяч в октябре, 500 тысяч тонн в ноябре, миллион тонн в декабре, а дальше до 3 миллионов тонн в следующем году, если при условии российские НПЗ будут работать на полную мощность. А это означает, что фактически цель этой сделки - чтобы США надавили на Украину и принудили нас прекратить удары по российским НПЗ. Вот в чем главная цель этой сделки.

Если нет, если Украина продолжит удары по российским НПЗ, тогда Путин будет обвинять Украину в нарушении этой сделки, в том, что именно Украина создает проблемы для США. То есть либо принудить нас к прекращению ударов по российским НПЗ, либо создать системный долговременный кризис в отношениях между США и Украиной. Вот в чем, я считаю, главная коварная цель России в этой сделке.

И третий момент, который тоже важен для Путина. Создается прецедент, когда США и Россия договариваются по экономическому проекту, принимают энергетическое соглашение без прекращения российско-украинской войны.

Раньше позиция США была более-менее последовательной - все экономические соглашения, которые могут быть с Россией, только после завершения российско-украинской войны. После того как Россия прекратит войну против Украины. И это отвечало нашим интересам. Но сейчас, к сожалению, первый прецедент, когда США и Россия договариваются без прекращения войны России против Украины. Так что именно в этом интерес России.

Не станет ли Трамп теперь заложником Путина, не станет ли дизель рычагом влияния на Трампа в руках Путина?

Риски такие есть. Опять-таки надо различать. Ситуативно Трамп, который мыслит чисто бизнесово, не стратегически, не с точки зрения интересов национальной безопасности США, международной безопасности, и очень часто принимает ситуативные решения, а потом их может менять. Поэтому сейчас Трамп на некоторое время становится заложником игры Путина. К большому сожалению, именно так.

Будет ли это дальше — вопрос открытый. Потому что критики очень много, и если Трамп сам поймет, что эта сделка не работает, не дает ему результата, тогда могут быть изменения. Такое уже неоднократно было. Если какая-то договоренность с Россией или определенный план/Анкоридж, американский мирный план, — если это не срабатывает, то американцы тоже меняют подходы.

Поэтому на данный момент, к сожалению, мы видим, что Трамп в определенной степени становится инструментом путинской политики, но поскольку это противоречит стратегическим интересам США, я думаю, что все-таки со временем это изменится. Вопрос только в том, когда: через несколько недель или через несколько месяцев, или может затянуться во времени.

Ну и потом, неизвестно, тут тоже проблема, как Трамп может реагировать на, вероятно, поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, ну и как дальше будет развиваться внутренняя политическая ситуация в США. Так что тут тоже пока вопросов больше, чем ответов.

В этом смысле эта сделка, она действительно является проблемой, она является триггером, который ломает перспективу переговорного процесса, к сожалению, деформирует перспективу переговорного процесса и роль США в этих переговорах, потому что подрывается доверие к Соединенным Штатам как к надежному посреднику.

Если США могут договариваться с Россией за спиной Украины, если могут так кидать Украину и не только Украину, ну как доверять такому посреднику? Может ли тут идти речь о каких-то гарантиях безопасности? Это тоже очень опасно для нас с точки зрения дальнейшей перспективы. Ненадежность Трампа.

Что касается так называемого энергетического соглашения, ну слушайте, а где давление на Россию? Мы что, видим давление на Россию? К сожалению, нет. То, что объявил Трамп, не соответствует действительности. Это фикция. Нет никакого энергетического соглашения, нет никакого энергетического перемирия. И если бы американцы давили на Россию, а у них есть для этого возможности и инструменты, в частности, санкционные вопросы, закон Линдси Грэма, но они заигрывают с Россией сейчас, а не давят на нее.

Плюшки предлагают, разные бонусы для России предлагают и считают, что это лучший путь к миру - уступки Путину. И это огромная их ошибка в переговорах. Тут уже речь идет не только о Трампе, но и о Уиткоффе и Кушнере. Поэтому, к сожалению, давления нет. И вряд ли Россия сейчас согласится даже на прекращение огня по объектам энергетики. К сожалению, вероятность этого мала.

Есть риск даже наоборот: чтобы спровоцировать кризис в отношениях между Украиной и США, Россия может усиливать удары по украинским объектам энергетики, чтобы мы били по российским НПЗ, а Трамп, соответственно, пошел на меры против Украины. Вот прекращение предоставления нам разведывательных данных, прекращение поставок оружия и так далее. Вот на что делается ставка.

Так что, к сожалению, сейчас ситуация в результате этой сделки более противоречивая, и для нас рисков стало гораздо больше. Но это не катастрофа. Я думаю, что сейчас мы будем действовать более активно, особенно надо сейчас активно работать с общественным мнением США, активно работать с нашей позицией, что идет война.

Мы должны защищать свои интересы. Мы готовы, правильные заявления со стороны президента, мы готовы к энергетическому перемирию. Судя по всему, будет временное прекращение ударов по российским НПЗ. Но если Россия возобновит удары, усиливает удары по украинским объектам энергетики, точнее усиливает удары, усиливает воздушные атаки против Украины, тогда мы будем отвечать. И об этом надо заранее, честно, прямо сказать, что мы должны себя защищать.

Если Россия усиливает удары по нам, мы должны отвечать. Отвечать по их самым слабым местам. Поэтому в интересах США давить на Россию, чтобы принудить их к реальному энергетическому перемирию, а не только к односторонним уступкам Украины.