Главная » Новости » Война в Украине

Ловушка с чужими Starlink. Как не получить пожизненное за "простую услугу": совет СБУ

Украина, Четверг 12 февраля 2026 18:34
Ловушка с чужими Starlink. Как не получить пожизненное за "простую услугу": совет СБУ Фото: украинцев предостеречь от регистрации Starlink россиян (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

РФ пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink. Всех граждан предупредили - это грозит пожизненным заключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Оккупанты столкнулись с блокировкой Starlink по всей линии фронта. Для того, чтобы восстановить работу терминалов, они предлагают доверчивым украинцам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах российские устройства.

"Враг действует как напрямую - размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам", - сказано в заявлении.

Пожизненное за сотрудничество с оккупантами

Украинцев призвали не поддаваться на подобные провокации и предупредили об уголовной ответственности за такие действия.

"Указанное сотрудничество с оккупантами квалифицируется Уголовным кодексом Украины как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - предупредили в СБУ.

Отмечается, что те граждане, которые добровольно помогают оккупантам, становятся соучастниками их преступлений, способствуют гибели как украинских защитников, так и гражданских лиц, а также обстрелам городов Украины.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что РФ все больше использует Starlink на дронах. Это давало им возможность обходить украинскую противовоздушную оборону и системы радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что МОУ оперативно связалось со SpaceX - для решения такой проблемы.

После этого в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist. Речь идет о перечне проверенных терминалов Starlink, которые бы работали стабильно у каждого украинского пользователя, но не у врага.

Напомним, россияне, ища выход из затруднительного положения со Starlink, в котором оказались, обратили внимание на семьи пленных. В частности, они пытаются угрозами и требованиями заставить официально регистрировать на себя терминалы.

Служба безопасности Украины Starlink Война в Украине
Новости
