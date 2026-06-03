Паспортный сервис в Польше и Италии изменил правила для украинцев

Детали новых правил и лимиты "живой очереди"

Нововведения запускают в тестовом режиме с 1 июня 2026 года. Изменения будут касаться центров Паспортного сервиса в обеих странах, однако условия приема будут отличаться в зависимости от региона.

В Италии (Милан) - прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи в электронную очередь.

В Польше (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков) - будет действовать как предварительная онлайн-запись, так и "живая очередь".

В ГП "Документ" обнародовали лимиты талонов, которые польские центры способны выдать и оформить в течение рабочего дня без предварительной записи:

Варшава - 60 талонов ежедневно

Вроцлав - 40 талонов ежедневно

Гданьск - 30 талонов ежедневно

Краков - 30 талонов ежедневно

Фото: регистрация в электронную очередь меняется с 1 июня (pasport.org.ua)

Украинцам рекомендуют пользоваться онлайн-записью на официальном сайте, который обновляется непрерывно в течение суток, чтобы гарантировать визит в определенное время.

В то же время прием документов на апостилирование, пересылку ранее оформленных документов, а также выдача готовых паспортов будет происходить без предварительной записи.