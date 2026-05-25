В документы украинцев предлагают вернуть графу "национальность": детали

Украинцы обратились к правительству с просьбой вернуть в паспорта и свидетельства о рождении графу "национальность". Предложение касается не только бумажных бланков, но и цифровых документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию , опубликованную на портале КМУ.

Главное: Новая инициатива : на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с просьбой восстановить графу "национальность" в официальных документах украинцев.

Что изменится : сведения об этническом происхождении предлагают вернуть в свидетельства о рождении, бумажные паспорта, ID-карты и цифровое приложение "Дія".

Главный принцип : внесение графы "национальность" должно быть полностью добровольным - только по желанию самого гражданина или родителей ребенка.

Зачем это нужно: автор инициативы считает, что это поможет национальной самоидентификации и решит определенные юридические проблемы украинцев за границей.

Кто и когда зарегистрировал эту петицию

В среду, 20 мая, на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение вернуть графу "национальность":

в свидетельства о рождении;

в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или как дополнительное текстовое поле или электронный тег в ID-карте и приложении "Дія").

С этим вопросом автор петиции №41/009939-26еп Богдан Владимирович Вольский обратился к премьер-министру Украины, членам правительства, а также к главе и депутатам Верховной Рады.

"Мы, граждане Украины, которые подписали эту петицию, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении графы "национальность" (этническое происхождение) в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство", - говорится в документе.

По состоянию на 12:00 понедельника, 25 мая, под петицией собрано лишь 47 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 87 дней.

Почему графу "национальность" предлагают вернуть

В обоснование такого предложения автор петиции отметил: "Отсутствие официального фиксирования национальности затрудняет реализацию права граждан на национальную самоидентификацию".

В документе отмечается, что "в условиях современных геополитических вызовов и борьбы за украинскую государственность, четкое определение и фиксация своей национальной принадлежности является важным элементом сохранения":

исторической памяти;

национальной безопасности;

культурного наследия.

Другая причина - "международный опыт и правовые коллизии".

"Многие граждане Украины сталкиваются с юридическими трудностями за границей (например, при подтверждении своего этнического происхождения, оформлении документов в консульских учреждениях или исследования родословной в государственных архивах), поскольку современные украинские документы не содержат сведений о национальности родителей или самого человека", - рассказал автор петиции.

В то же время, по его словам, "во многих странах мира такой инструмент самоидентификации существует на общегосударственном уровне".

Сообщается также, что это предложение основывается на принципе добровольности.

"Мы предлагаем, чтобы внесение сведений о национальности происходило исключительно по добровольному желанию гражданина (или родителей ребенка при получении свидетельства о рождении)", - подчеркивается в документе.

Уточняется, что это "полностью соответствует":

европейским демократическим стандартам;

принципам свободы выбора.

О чем именно подписанты петиции просят КМУ

Учитывая вышеизложенное, автор петиции и ее подписанты просят Кабмин:

разработать и внести изменения в соответствующие постановления КМУ (регламентирующие образцы и описания бланков паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении), предусмотрев в них восстановление графы "национальность";

обеспечить техническую возможность отображения информации о национальной принадлежности (по желанию человека) в электронном паспорте в мобильном приложении "Дія";

установить, что внесение сведений о национальности (этническом происхождении) в указанные документы осуществляется исключительно на добровольной основе - по заявлению гражданина Украины (или родителей/усыновителей в случае оформления свидетельства о рождении ребенка).

"Сохранение и официальное признание нашей национальной идентичности - это шаг к укреплению украинского государства и уважения к каждому его гражданину", - подытожил автор петиции.