Паспортний сервіс у Польщі та Італії змінив правила для українців

Деталі нових правил та ліміти "живої черги"

Нововведення запускають у тестовому режимі з 1 червня 2026 року. Зміни стосуватимуться центрів Паспортного сервісу в обох країнах, проте умови прийому відрізнятимуться залежно від регіону.

В Італії (Мілан) - прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу.

У Польщі (Варшава, Вроцлав, Гданськ, Краків) - діятиме як попередній онлайн-запис, так і "жива черга".

У ДП "Документ" оприлюднили ліміти талонів, які польські центри спроможні видати та оформити протягом робочого дня без попереднього запису:

Варшава - 60 талонів щодня

Вроцлав - 40 талонів щодня

Гданськ - 30 талонів щодня

Краків - 30 талонів щодня

Фото: реєстрація в електронну чергу змінюється з 1 червня (pasport.org.ua)

Українцям рекомендують користуватися онлайн-записом на офіційному сайті, який оновлюється безперервно протягом доби, щоб гарантувати візит у визначений час.

Водночас прийом документів на апостилювання, пересилку раніше оформлених документів, а також видача готових паспортів відбуватиметься без попереднього запису.