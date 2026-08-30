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Зачем украинцам "генетические паспорта": о чем они рассказывают и могут ли что-то изменить

12:50 30.08.2026 Вс
4 мин
В каких случаях делать ДНК-тесты на самом деле не стоит?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко aimg Катерина Гончарова
Зачем украинцам "генетические паспорта": о чем они рассказывают и могут ли что-то изменить Генетические тесты - не панацея (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сегодня обычному человеку доступны не только тесты для оценки риска рождения ребенка с генетическим заболеванием или онкологических рисков, но и так называемые "генетические паспорта" класса Wellness.

Об этом рассказал в интервью для РБК-Украина генетик Дмитрий Микитенко.

Главное:

  • Эволюция генетики: современная медицина умеет не только диагностировать недуги, но и отбирать эмбрионы при ЭКО, выявлять много генетических болезней после родов и даже вживлять здоровый ген для коррекции определенных заболеваний.
  • Суть тестов Wellness: так называемые "генетические паспорта" не ищут причину конкретной проблемы, а анализируют определенные полигенные склонности.
  • Влияние на риски: ДНК-тесты показывают слабые места (риски сердечно-сосудистых или психических расстройств), однако изменить код нельзя - снизить угрозы помогают привычки, питание и образ жизни.
  • Психологическая готовность: генетические исследования являются профилактическими и не ставят диагнозов, однако из-за риска чрезмерной тревожности делать их стоит лишь тогда, когда человек психологически к этому готов.

Как изменились генетика и медицина

Эксперт напомнил, что еще буквально "10-15 лет назад генетика могла лишь в некоторых случаях выявлять генетическую болезнь".

"Но поделать с ней мы ничего не могли, кроме как скорректировать обмен веществ", - добавил Микитенко.

Сегодня, по его словам, есть возможность "оценивать риск родить ребенка с генетическим заболеванием еще на этапе планирования беременности".

"Мы научились отбирать эмбрионы при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), чтобы родить здорового ребенка. Также можем обнаруживать много генетических болезней после родов, но, к сожалению, еще не все", - поделился ученый.

Он добавил, что "современная медицина уже научилась вживлять здоровый ген, корректируя определенные заболевания" (так лечат спинальную мышечную атрофию и некоторые виды дистрофии сетчатки).

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Зачем нужен "генетический паспорт"

Сейчас обычному человеку доступны общие тесты для оценки:

  • риска рождения ребенка с генетическим заболеванием;
  • онкологических рисков.

"Также есть возможность сделать генетические паспорта класса Wellness - выявить особенности работы собственного организма", - сообщил Микитенко.

Эти тесты, по его словам, "не ищут причину проблемы, а анализируют определенные полигенные склонности".

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О чем может рассказать такой "паспорт"

Специалист напомнил: "если в одном гене есть изменение, то из-за незначительного нарушения оно может и не привести к болезни".

"Но если понижена активность сразу нескольких генов из одного блока, это может влиять на здоровье", - констатировал Микитенко.

Это, по его словам, "не обязательно будет заболеванием, но может сказываться на качестве жизни".

Зная о таких особенностях, можно оценить риск:

  • психических расстройств;
  • атеросклероза;
  • сердечно-сосудистых заболеваний.

"Также можем влиять на величину этого риска. И это то, что сейчас пытаются назвать биохакингом", - добавил ученый.

В то же время он отметил, что люди не могут "изменить код".

"Только изменить свои привычки, питание, место жительства... Чтобы снизить риск до общего популяционного", - уточнил генетик.

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Не грозят ли тесты лишней тревогой

Микитенко объяснил, что "генетические исследования класса Wellness - это профилактические тесты", которые:

  • не ставят диагноз;
  • только определяют определенную склонность.

Зачем украинцам &quot;генетические паспорта&quot;: о чем они рассказывают и могут ли что-то изменитьЧто могут показать генетические тесты (инфографика: РБК-Украина)

"Если ее неправильно интерпретировать, тогда это может вызвать излишнюю тревогу", - признал специалист.

Если же говорить об онкологии, то человек, по его мнению, "должен созреть для того, чтобы услышать результат".

"Ибо чрезмерная тревожность от этого на самом деле может нанести вред", - констатировал генетик.

Следовательно, по его словам, "если такого понимания нет, делать анализ не стоит".

"Я дошел до этого только в 42 года, некоторые не готовы и в 50. А на днях у меня была 17-летняя пациентка, которая заявила, что должна знать, к чему ей готовиться", - поделился эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что хуже всего для долголетия - какие привычки сокращают жизнь людей.

Кроме того, украинский генетик Александр Коляда в интервью для РБК-Украина объяснил, существует ли "таблетка долголетия" - что на самом деле показывает наука.

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