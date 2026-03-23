RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Паспорт РФ и бизнес в оккупации: НАБУ требует санкций для скандального экс-нардепа

13:27 23.03.2026 Пн
2 мин
Следствие выявило тесные связи бывшего нардепа с Россией
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: НАБУ требует введения санкций против Юрия Иванющенко (Виталий Носач РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро Украины требует санкции в отношении экс-нардепа, которого подозревают в махинациях с землями рынка "Столичный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ и собственные источники.

Читайте также: ВАКС отказался арестовать экс-нардепа Иванющенко: решение суда

Согласно данным источников, речь идет о бывшем народном депутате от "Партии регионов" Юрии Иванющенко.

Отмечается, что НАБУ обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому и СБУ с просьбой инициировать применение санкций в отношении экс-нардепа.

Во время следствия детективы обнаружили финансовые связи Иванющенко с РФ. В частности, установлены факты деятельности на временно оккупированных территориях и территории страны-агрессора связанных с подозреваемым компаний, которые платили налоги в российский бюджет.

Кроме того, установлено использование подозреваемым российского паспорта и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов РФ.

Завладение землей рынка "Столичный"

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и легализации 18 гектаров госземли, стоимость которой превышает 160 млн гривен.

Согласно данным следствия, в 2021 году между экс-депутатом и одной из столичных застройщиц возник конфликт из-за оптового рынка под Киевом. Для получения контроля над ним застройщица решила незаконно переоформить все его активы на подставные фирмы и лица.

Служащие Госгеокадастра Киевской области, которые действовали в интересах застройщицы, незаконно изменили данные в земельном кадастре. Это позволило чиновникам распоряжаться участком площадью более 150 гектаров, на котором расположен рынок.

Впоследствии землю передали в аренду фирме, подконтрольной застройщице. Руководитель этой фирмы официально отказался от части арендованной земли (18 гектаров), которую разделили на девять участков и отдали в собственность подставным лицам.

Решение о передаче земли подписал исполняющий обязанности председателя областного Госгеокадастра с нарушением закона. Девять участков через фиктивные договоры купли-продажи переоформили на три компании, связанные с застройщицей.

Объявление Иванющенко в розыск

Согласно данным СМИ, Иванющенко покинул Украину в декабре 2014 года и сейчас проживает с семьей в Монако.

Напомним, в сентябре 2025 года НАБУ и САП объявили Иванющенко в розыск. В октябре ВАКС заочно избрал ему содержание под стражей (заочный арест).

В декабре прошлого года Апелляционная палата ВАКС отменила этот заочный арест (вероятно, из-за процессуальных нарушений при сообщении о подозрении).

В начале марта 2026-го после отмены предыдущего ареста НАБУ/САП снова подали ходатайство о мере пресечения, но суд отказал в его удовлетворении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныНАБУИванющенко