Паспорт РФ та бізнес в окупації: НАБУ вимагає санкцій для скандального екснардепа

Згідно з даними джерел, йдеться про колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка.

Зазначається, що НАБУ звернулося до президента України Володимира Зеленського та СБУ з проханням ініціювати застосування санкцій щодо екснардепа.

Під час слідства детективи виявили фінансові зв’язки Іванющенка з РФ. Зокрема, встановлено факти діяльності на тимчасово окупованих територіях та території країни-агресорки пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.

Крім того, встановлено використання підозрюваним російського паспорта та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів РФ.

Заволодіння землею ринку "Столичний"

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та легалізації 18 гектарів держземлі, вартість якої перевищує 160 млн гривень.

Згідно з даними слідства, у 2021 році між ексдепутатом та однією зі столичних забудовниць виник конфлікт через гуртовий ринок під Києвом. Для отримання контролю над ним забудовниця вирішила незаконно переоформити всі його активи на підставні фірми та особи.

Службовці Держгеокадастру Київської області, які діяли в інтересах забудовниці, незаконно змінили дані в земельному кадастрі. Це дозволило чиновникам розпоряджатися ділянкою площею понад 150 гектарів, на якій розташований ринок.

Згодом землю передали в оренду фірмі, підконтрольній забудовниці. Керівник цієї фірми офіційно відмовився від частини орендованої землі (18 гектарів), яку розділили на дев’ять ділянок і віддали у власність підставним особам.

Рішення про передачу землі підписав виконувач обов'язків голови обласного Держгеокадастру з порушенням закону. Дев’ять ділянок через фіктивні договори купівлі-продажу переоформили на три компанії, пов’язані із забудовницею.