Паспорт и личный счет: в Китае выдали ID-карту виртуальной звезде

Китайская виртуальная певица Юри стала первым цифровым человеком, получившим официальное государственное удостоверение личности. Документ содержит его имя, дату рождения, адрес и биометрические данные.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Получение официального ID удостоверения позволяет операторам виртуальной певицы открывать цифровой валютный кошелек для проведения финансовых операций.
Это открывает возможность подписывать коммерческие контракты с модными брендами, автосалонами и разработчиками игр.
Юри создана на основе генеративного ИИ и выступает на виртуальных концертах перед тысячами зрителей. Цифровой аватар владеет несколькими языками.
За разработку и взаимодействие с более чем 100 000 фанатов в социальных сетях отвечает команда технических специалистов.
По данным профильных отчетов, рынок цифровых людей в Китае оценивается в десятки миллиардов юаней, а в этой индустрии работают более миллиона предприятий.
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Виртуальные аватары стали массовым явлением в китайском медиапространстве. Они работают в круглосуточном онлайн-стриминге для продажи товаров, снимаются в сериалах и ведут новости.
Также технологию активно привлекают государственные структуры:
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Введение системы регистрации и выдачи идентификаторов связано с ростом мошенничества.
В сети появлялись случаи, когда виртуальные ИИ-врачи давали сомнительные медицинские советы, а лица реальных знаменитостей использовали для создания порнографических дипфейков и несанкционированной рекламы.
Специалисты цифровой этики отмечают, что поскольку искусственный интеллект невозможно привлечь к уголовной ответственности или подать на него в суд, регистрация и привязка ID позволяют выявить конкретную компанию-собственника, которая отвечает за нарушение закона.
В то же время, киберэксперты предостерегают, что обязательная регистрация цифровых аватаров лишает пользователей анонимности и может усилить цензуру и самоцензуру в интернет-пространстве.