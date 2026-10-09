Паспорт и личный счет: в Китае выдали ID-карту виртуальной звезде

Официальный паспорт, банковские счета и бизнес

Получение официального ID удостоверения позволяет операторам виртуальной певицы открывать цифровой валютный кошелек для проведения финансовых операций.

Это открывает возможность подписывать коммерческие контракты с модными брендами, автосалонами и разработчиками игр.

Юри создана на основе генеративного ИИ и выступает на виртуальных концертах перед тысячами зрителей. Цифровой аватар владеет несколькими языками.

За разработку и взаимодействие с более чем 100 000 фанатов в социальных сетях отвечает команда технических специалистов.

По данным профильных отчетов, рынок цифровых людей в Китае оценивается в десятки миллиардов юаней, а в этой индустрии работают более миллиона предприятий.

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Где используют цифровые люди?

Виртуальные аватары стали массовым явлением в китайском медиапространстве. Они работают в круглосуточном онлайн-стриминге для продажи товаров, снимаются в сериалах и ведут новости.

Также технологию активно привлекают государственные структуры:

виртуальные чиновники отвечают на запросы граждан в государственных учреждениях;

ИИ-ведущие привлекаются к освещению ежегодных политических съездов и правительственных отчетов;

цифровые аватары принимают участие в программах повышения квалификации и идеологического образования.

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Борьба с мошенничеством и новые вызовы

Введение системы регистрации и выдачи идентификаторов связано с ростом мошенничества.

В сети появлялись случаи, когда виртуальные ИИ-врачи давали сомнительные медицинские советы, а лица реальных знаменитостей использовали для создания порнографических дипфейков и несанкционированной рекламы.

Специалисты цифровой этики отмечают, что поскольку искусственный интеллект невозможно привлечь к уголовной ответственности или подать на него в суд, регистрация и привязка ID позволяют выявить конкретную компанию-собственника, которая отвечает за нарушение закона.

В то же время, киберэксперты предостерегают, что обязательная регистрация цифровых аватаров лишает пользователей анонимности и может усилить цензуру и самоцензуру в интернет-пространстве.