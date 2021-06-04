Азербайджан закликав Вірменію передати карти мінних полів у Нагірному Карабасі

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов закликав Вірменію передати Баку карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах. Раніше в регіоні на міні підірвався автобус, загинули три людини , в тому числі двоє журналістів.

Про це глава МЗС Азербайджану написав у своєму Twitter .

"З глибоким жалем дізнався про загибель трьох мирних жителів Азербайджану, в тому числі двох журналістів, які загинули в результаті вибуху міни в Кельбаджарському районі", - написав Байрамов.

Він закликав Вірменію передати карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах, щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому.

"Чим довше вони відмовляються відповідати на наш запит, тим більше життів наражаються на небезпеку", - резюмував дипломат.