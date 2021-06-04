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Азербайджан закликав Вірменію передати карти мінних полів у Нагірному Карабасі

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Баку, П'ятниця 04 червня 2021 16:35
Азербайджан закликав Вірменію передати карти мінних полів у Нагірному Карабасі Фото: міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов (mediapost.az)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов закликав Вірменію передати Баку карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах. Раніше в регіоні на міні підірвався автобус, загинули три людини, в тому числі двоє журналістів.

Про це глава МЗС Азербайджану написав у своєму Twitter.

"З глибоким жалем дізнався про загибель трьох мирних жителів Азербайджану, в тому числі двох журналістів, які загинули в результаті вибуху міни в Кельбаджарському районі", - написав Байрамов.

Він закликав Вірменію передати карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах, щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому.

"Чим довше вони відмовляються відповідати на наш запит, тим більше життів наражаються на небезпеку", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, вранці 4 червня стало відомо про загибель двох журналістів на підконтрольній Азербайджану території Нагірного Карабаху. Повідомлялося, що загинули азербайджанські журналісти - оператор телеканалу AzTV Сірадж Абішов і співробітник державного інформагентства AzerTag Магеррам Ібрагімов. Мікроавтобус, на якому вони пересувалися, підірвався на міні.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі у районах, які він взяв під контроль за результатами військової кампанії осені 2020 року.

У листопаді 2020 року досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні в регіон російських військових. При цьому Україна виступила із заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагірний Карабах. Військова кампанія завершилася поразкою вірменської армії.

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