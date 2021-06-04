Азербайджан закликав Вірменію передати карти мінних полів у Нагірному Карабасі
Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов закликав Вірменію передати Баку карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах. Раніше в регіоні на міні підірвався автобус, загинули три людини, в тому числі двоє журналістів.
Про це глава МЗС Азербайджану написав у своєму Twitter.
"З глибоким жалем дізнався про загибель трьох мирних жителів Азербайджану, в тому числі двох журналістів, які загинули в результаті вибуху міни в Кельбаджарському районі", - написав Байрамов.
Він закликав Вірменію передати карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах, щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому.
"Чим довше вони відмовляються відповідати на наш запит, тим більше життів наражаються на небезпеку", - резюмував дипломат.
Нагадаємо, вранці 4 червня стало відомо про загибель двох журналістів на підконтрольній Азербайджану території Нагірного Карабаху. Повідомлялося, що загинули азербайджанські журналісти - оператор телеканалу AzTV Сірадж Абішов і співробітник державного інформагентства AzerTag Магеррам Ібрагімов. Мікроавтобус, на якому вони пересувалися, підірвався на міні.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі у районах, які він взяв під контроль за результатами військової кампанії осені 2020 року.
У листопаді 2020 року досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні в регіон російських військових. При цьому Україна виступила із заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагірний Карабах. Військова кампанія завершилася поразкою вірменської армії.