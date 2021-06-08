Азербайджан заявив про спробу диверсантів з Вірменії перейти кордон: одного військового затримано

Диверсійна група з Вірменії спробувала перетнути кордон Азербайджану. Одного з вірменських військових затримали, інші відступили, покинувши азербайджанську територію.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Азербайджану.

За даними відомства, 8 червня на Лачинській ділянці вірмено-азербайджанського кордону розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії, скориставшись несприятливими погодними умовами, проникла на територію Азербайджану. Азербайджанські військові затримали одного з членів диверсійної групи - вірменського військовослужбовця Артутра Картаняна. Решта диверсантів відступила і покинула територію Азербайджану. За попередніми даними, перед диверсантами було поставлено завдання замінувати кілька ділянок Азербайджанської території. "Зараз уточнюються дані про затриманого члена групи", - уточнили в Міноборони. У військовому відомстві Вірменії в свою чергу заявили, що військовослужбовець опинився на території Азербайджану через туман. "Рядовий N-ської військової частини ЗС Вірменії а. Катанян опинився на території, контрольованому Збройними силами Азербайджану, через туман. Заява Міноборони Азербайджану про те, що а.Катанян нібито є диверсантом не відповідає дійсності", - підкреслили вірменські військові.