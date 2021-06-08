Азербайджан заявив про спробу диверсантів з Вірменії перейти кордон: одного військового затримано
Диверсійна група з Вірменії спробувала перетнути кордон Азербайджану. Одного з вірменських військових затримали, інші відступили, покинувши азербайджанську територію.
Про це повідомила прес-служба Міноборони Азербайджану.
За даними відомства, 8 червня на Лачинській ділянці вірмено-азербайджанського кордону розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії, скориставшись несприятливими погодними умовами, проникла на територію Азербайджану.
Азербайджанські військові затримали одного з членів диверсійної групи - вірменського військовослужбовця Артутра Картаняна. Решта диверсантів відступила і покинула територію Азербайджану.
За попередніми даними, перед диверсантами було поставлено завдання замінувати кілька ділянок Азербайджанської території. "Зараз уточнюються дані про затриманого члена групи", - уточнили в Міноборони.
У військовому відомстві Вірменії в свою чергу заявили, що військовослужбовець опинився на території Азербайджану через туман. "Рядовий N-ської військової частини ЗС Вірменії а. Катанян опинився на території, контрольованому Збройними силами Азербайджану, через туман. Заява Міноборони Азербайджану про те, що а.Катанян нібито є диверсантом не відповідає дійсності", - підкреслили вірменські військові.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов закликав Вірменію передати Баку карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах. Раніше в регіоні на міні підірвався автобус, загинули три людини, в тому числі двоє журналістів.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі у районах, які він взяв під контроль за результатами військової кампанії осені 2020 року.
У листопаді 2020 року досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні в регіон російських військових. При цьому Україна виступила із заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагірний Карабах. Військова кампанія завершилася поразкою вірменської армії.