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Азербайджан заявив про спробу диверсантів з Вірменії перейти кордон: одного військового затримано

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Баку, Вівторок 08 червня 2021 15:20
Азербайджан заявив про спробу диверсантів з Вірменії перейти кордон: одного військового затримано Фото: Азербайджан заявив про спробу диверсантів з Вірменії перейти кордон (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Диверсійна група з Вірменії спробувала перетнути кордон Азербайджану. Одного з вірменських військових затримали, інші відступили, покинувши азербайджанську територію.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Азербайджану.

За даними відомства, 8 червня на Лачинській ділянці вірмено-азербайджанського кордону розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії, скориставшись несприятливими погодними умовами, проникла на територію Азербайджану.

Азербайджанські військові затримали одного з членів диверсійної групи - вірменського військовослужбовця Артутра Картаняна. Решта диверсантів відступила і покинула територію Азербайджану.

За попередніми даними, перед диверсантами було поставлено завдання замінувати кілька ділянок Азербайджанської території. "Зараз уточнюються дані про затриманого члена групи", - уточнили в Міноборони.

У військовому відомстві Вірменії в свою чергу заявили, що військовослужбовець опинився на території Азербайджану через туман. "Рядовий N-ської військової частини ЗС Вірменії а. Катанян опинився на території, контрольованому Збройними силами Азербайджану, через туман. Заява Міноборони Азербайджану про те, що а.Катанян нібито є диверсантом не відповідає дійсності", - підкреслили вірменські військові.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов закликав Вірменію передати Баку карти мінних полів в Нагірному Карабасі і прилеглих районах. Раніше в регіоні на міні підірвався автобус, загинули три людини, в тому числі двоє журналістів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі у районах, які він взяв під контроль за результатами військової кампанії осені 2020 року.

У листопаді 2020 року досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні в регіон російських військових. При цьому Україна виступила із заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагірний Карабах. Військова кампанія завершилася поразкою вірменської армії.

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