ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПАРЄ перенесла літню сесію через коронавірус

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 17:22
ПАРЄ перенесла літню сесію через коронавірус
Фото: зал ПАРЄ (flickr.com parliamentaryassembly)

22-26 червня пройдуть засідання Бюро і Постійного комітету асамблеї

Літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи перенесена на невизначений час через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

Сьогодні асамблея проводить віртуальну сесію. Відкриваючи відео-засідання, президент ПАРЄ Рік Демс заявив, що червнева сесія, намічена на 22-26 червня, переноситься у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією у світі. Тим не менш, у ці дати пройдуть засідання Бюро і Постійного комітету асамблеї.

Член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що чергове засідання асамблеї може відбутися між 1 липня і 1 жовтня.

Раніше ПАРЄ скасувала весняну сесію, яка повинна була відбутися 20-24 квітня.

На початку квітня засідав комітет ПАРЄ з соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку. Комітет, зокрема, підтримав проект резолюції під назвою "COVID-19 - ефективна відповідь щодо забезпечення прав людини". У документі зазначається, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють рішення, які порушують права людини.

Про порушення прав людини під час пандемії також заявили в Організації об'єднаних націй. Генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що сам коронавірус не призводить до дискримінації, але його наслідки носять явний дискримінаційний характер.

Також в ООН повідомили, що тривалий карантин провокує значне зростання випадків гендерного насильства.

У співробітника секретаріату Вищої ради правосуддя підтвердили коронавірус ВООЗ закликає країни не припиняти вакцинацію через COVID-19
Новини України ПАРЄКоронавірус
News
On Top