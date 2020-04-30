ПАРЄ перенесла літню сесію через коронавірус

Фото: зал ПАРЄ (flickr.com parliamentaryassembly)

22-26 червня пройдуть засідання Бюро і Постійного комітету асамблеї

Літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи перенесена на невизначений час через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

Сьогодні асамблея проводить віртуальну сесію. Відкриваючи відео-засідання, президент ПАРЄ Рік Демс заявив, що червнева сесія, намічена на 22-26 червня, переноситься у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією у світі. Тим не менш, у ці дати пройдуть засідання Бюро і Постійного комітету асамблеї.

Член української делегації в ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що чергове засідання асамблеї може відбутися між 1 липня і 1 жовтня.

Раніше ПАРЄ скасувала весняну сесію, яка повинна була відбутися 20-24 квітня.

На початку квітня засідав комітет ПАРЄ з соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку. Комітет, зокрема, підтримав проект резолюції під назвою "COVID-19 - ефективна відповідь щодо забезпечення прав людини". У документі зазначається, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють рішення, які порушують права людини.

Про порушення прав людини під час пандемії також заявили в Організації об'єднаних націй. Генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що сам коронавірус не призводить до дискримінації, але його наслідки носять явний дискримінаційний характер.

Також в ООН повідомили, що тривалий карантин провокує значне зростання випадків гендерного насильства.