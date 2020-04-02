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Боротьба з коронавірусом не має порушувати права людини, - ПАРЄ

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 00:45
Боротьба з коронавірусом не має порушувати права людини, - ПАРЄ
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

У ПАРЄ заявили, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють недемократичні рішення

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважають, що боротьба з пандемією коронавірусу Covid-19 має вестися із дотриманням соціальних та економічних прав громадян. На цьому наголосили у комітеті ПАРЄ із соціальних питань, здоров'я та сталого розвитку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Комітет підтримав проект резолюції під назвою "Covid-19 - ефективна відповідь із забезпеченням прав людини".

"Як ніколи після Другої світової війни, пандемія Covid-19 показала необхідність посиленого захисту прав людини, в тому числі економічних і соціальних", - заявив голова комітету ПАРЄ Луїс Лейте Рамос.

У документі, зокрема, зазначається, що під приводом боротьби з пандемією деякі країни ухвалюють рішення, які суперечать демократичним принципам.

Нагадаємо, у світі відомо про 921 020 офіційно підтверджених випадків коронавірусу.

Станом на вечір 1 квітня в Україні підтвердили 794 випадки коронавірусу. За добу захворювання на коронавірус підтвердили 125 українцям. Вилікувалися - 13 людей. Крім того, в Україні до 20 осіб зросла кількість померлих від коронавірусу.

У Франції за добу від коронавірусу померли понад 500 людей Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до мільйона
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