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ВООЗ закликає країни не припиняти вакцинацію через COVID-19

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 13:51
ВООЗ закликає країни не припиняти вакцинацію через COVID-19
Фото: директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге (euro.who.int)

В першу чергу, необхідно продовжувати імунізацію від кору

Світові країни не мають через пандемію коронавірусу припиняти програми вакцинації. Про це на брифінгу заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге, передає офіційний Twitter бюро.

За його словами, країни повинні бути відкриті до нових шляхів надання та отримання медичної допомоги.

"Ми не можемо дозволити собі, щоб трагедія COVID-19 перетворилася на катастрофу погіршення здоров'я людей від інших причин", - сказав Клюге.

Він підкреслив, що, в першу чергу, необхідно продовжувати діючі програми щодо вакцинації дітей, зокрема, імунізації від кору.

"Ми не можемо дозволити, щоб вплив COVID-19 посилився через ігнорування інших життєво важливих заходів захисту у сфері охорони здоров'я. Я ціную те, що під час пандемії країни знайшли нові способи допомогти дітям", - додав Клюге і закликав батьків не ігнорувати необхідну вакцинацію заради захисту дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США запускають секретний проект щодо прискорення розробки вакцини від COVID-19. За даними Bloomberg, в рамках проекту будуть використовуватися всі урядові ресурси для швидкого тестування найперспективніших експериментальних вакцин.

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