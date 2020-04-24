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Пандемія перетворюється на кризу у сфері прав людини, - генсек ООН

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 02:01
Пандемія перетворюється на кризу у сфері прав людини, - генсек ООН
Фото: Антоніу Гутерріш (kmu.gov.ua)

Гутерріш закликав не забувати, що загрозу представляє вірус, а не люди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляє, що пандемія коронавіруса "стрімко перетворюється на кризу в галузі прав людини". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Гутерріш закликав держави гарантувати доступність охорони здоров'я, продовольства, води і житла для всіх громадян, а також виділити економічну допомогу найбільш постраждалим групам населення.

"Ми бачимо, що сам вірус не проводить дискримінації, але його наслідки носять дискримінаційний характер, оголюючи глибинні проблеми в плані надання соціальних послуг та структурний нерівність, що утруднювало доступ до них. Ми повинні гарантувати, що ці проблеми будуть належним чином враховуватися", - підкреслив він.

Також він закликав не забувати, що представляє загрозу вірус, а не люди.

РБК-Україна писало, що Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про загальнодоступності вакцини від коронавіруса COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) на боротьбу з коронавірусом в Україні виділить ще 140 млн доларів.

У штаті Нью-Йорк рівень зараження коронавірусом серед населення становить близько 14% ЄС схвалив програму відновлення економіки Європи на 540 млрд євро
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