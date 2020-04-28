Через пандемію COVID-19 збільшиться кількість випадків гендерного насильства, - ООН

Фото: засідання Генеральної асамблеї ООН (unmultimedia.org)

Карантинні заходи протягом 6 місяців у світі можуть спричинити 31 мільйон випадків гендерного насильства

Через пандемію коронавірусу COVID-19 збільшиться кількість випадків гендерного насильства та незапланованих вагітностей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення експертів Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

Зазначається, що карантинні заходи протягом 6 місяців у світі можуть спричинити те, що 47 мільйонів жінок у країнах з низьким та навіть середнім рівнем доходу не матимуть доступу до засобів контрацепції, а це призведе до приблизно 7 мільйонів небажаних вагітностей.

Також повідомляється, що за цей же період може виявитися додатково 31 мільйон випадків гендерного насильства.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляє, що пандемія коронавіруса "стрімко перетворюється на кризу в галузі прав людини". Гутерріш закликав держави гарантувати доступність охорони здоров'я, продовольства, води і житла для всіх громадян, а також виділити економічну допомогу найбільш постраждалим групам населення.

Як повідомляло РБК-Україна, ООН спрогнозувала історичний рівень безробіття у світі. У другому кварталі 2020 року майже 200 млн людей втратять роботу через коронавірус. У доповіді говориться, що найбільше від кризової ситуації постраждають малі та середні підприємства, фермери, самозайняті громадяни, біженці та мігранти.