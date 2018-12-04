Парубій оголосив про входження нардепа Куренного до фракції БПП

Куренной склав присягу нардепа на ранковому засіданні Ради
Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про входження народного депутата Володимира Куренного до складу фракції "Блок Петра Порошенка". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Відповідне оголошення голова Верховної ради зробив після відкриття вечірнього пленарного засідання парламенту.
"Оголошую про входження народного депутата Куренного Володимира до складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", - поінформував очільник ВР.
Зазначимо, що Центральна виборча комісія 29 листопада визнала обраним та зареєструвала народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" Володимира Куренного. Він зайяняв у парламенті місце нардепа від БПП Ірини Фріз, яку 22 листопада парламент за поданням уряду призначив міністром у справах ветеранів та припинив у зв'язку із цим її депутатські повноваження.
Куренний 1967 року народження, проживає в Одесі, безпартійний, включений до виборчого списку партії БПП під № 86.
Нагадаємо, 4 грудня 2018 року Володимир Куренной склав присягу народного депутата в парламенті. Складання присяги відбулося після відкриття ранкового пленарного засідання Верховної ради України.