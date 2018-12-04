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Парубий объявил о вхождении нардепа Куренного во фракцию БПП

Новости » Политика    04.12.2018 - 16:36
Парубий объявил о вхождении нардепа Куренного во фракцию БПП
Фото: Владимир Куренной (УНИАН)

Куренной принял присягу нардепа на утреннем заседании Рады

Спикер парламента Андрей Парубий объявил о вхождении народного депутата Владимира Куренного в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее объявление председатель Верховной рады сделал после открытия вечернего пленарного заседания парламента.

"Объявляю о вхождении народного депутата Владимира Куренного в состав депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", - проинформировал председатель ВР.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия 29 ноября признала избранным и зарегистрировала народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Владимира Куренного. Он зайяняв в парламенте место нардепа от БПП Ирины Фриз, которую 22 ноября парламент по представлению правительства назначил министром по делам ветеранов и прекратил в связи с этим ее депутатские полномочия.

Куренной 1967 года рождения, проживает в Одессе, беспартийный, включен в избирательный список партии БПП под № 86.

Напомним, 4 декабря 2018 года Владимир Куренной принял присягу народного депутата в парламенте. Принесение присяги состоялось после открытия утреннего пленарного заседания Верховной рады Украины.

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