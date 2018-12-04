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Куренной склав присягу народного депутата

Новини » Політика    04.12.2018 - 10:17
Куренной склав присягу народного депутата
Фото: Володимир Куренной (facebook.com.vkkurennoy)

Куренной замінить у Раді Фріз, яка очолила Міністерство у справах ветеранів

Володимир Куренной склав присягу народного депутата в парламенті. Складання присяги відбулося після відкриття ранкового пленарного засідання Верховної ради України, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова парламенту Андрій Парубій підкреслив, що відповідно до ст. 79 Конституції України перед вступом на посаду нардепи складають присягу перед Верховною радою.

"Я хочу запросити до складання присяги народного депутата України. 29 листопада 2018 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах… 26 жовтня 2014 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Куренного Володимира Костянтиновича, включеного до виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка", - сказав спікер ВР.

Після цього Куренной склав присягу.

"Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - оголосив парламентар.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна рада призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Замість неї за списками БПП до парламенту зайде Володимир Курінний, який раніше був нардепом від "УДАРу" і "Блоку Юлії Тимошенко".

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