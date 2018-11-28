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Кабмін схвалив створення Міністерства у справах ветеранів

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 11:13
Кабмін схвалив створення Міністерства у справах ветеранів
Фото: міністр у справах ветераном Ірина Фріз (УНІАН)

Новостворену Держслужбу у справах ветеранів реорганізують в міністерство

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 28 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що раніше створена Держслужба у справах ветеранів реорганізується в міністерство.

"Ми повинні допомагати усім, хто захищає нашу державу і виконує свій обов'язок. Питання лікування, соціального захисту, реабілітації повинні бути системними, а їх вирішення - максимально ефективним", - додав він.

Кабмін схвалив створення Міністерства у справах ветеранів

 

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, 22 листопада Верховна рада призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Замість неї за списками БПП до парламенту зайде Володимир Курінний, який раніше був нардепом від "УДАРу" і "Блоку Юлії Тимошенко".

Також минулого тижня Фріз заявила, що Міністерство у справах ветеранів повноцінно запрацює у червні 2019 року. Вона зазначила, що належить пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, а також затвердження штатної структури міністерства.

 

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