Резников ответил на критику медленного контрнаступления ВСУ: все идет по плану

В последние недели международная критика контрнаступления Вооруженных сил Украины усилилась. При этом Министерство обороны Украины заявляет, что все идет по плану.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Все действительно идет по нашему плану. Этот план также был заранее обсужден с нашими партнерами. И все, кто реально участвует в этом процессе, все об этом знают. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где окружены танки, где укрепления...", - заявил он.

Отвечая на вопрос о критике со стороны США, министр обороны заявил: "Конечно, у нас были серьезные дискуссии, но это не критика. И опять же, никакой критики не было. Все это неправда".

По словам Резникова, украинское контрнаступление движется медленно, потому что, в отличие от России, Украина хочет защитить жизни своих солдат и сохранить военную технику.

"Мы не будем посылать наших солдат вперед, чтобы они пали в бою без всякого результата", - заявил он.

Министр добавил, что россияне в настоящее время имеют превосходство в воздухе.

"Контрнаступление - это не кино. Это не голливудский блокбастер", - подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ

Этим летом Силы обороны начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы вошли в населенный пункт Работино Запорожской области и установили там украинский флаг.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

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