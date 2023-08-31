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Кулеба резко прошелся по критикам контрнаступления ВСУ: советую заткнуться

Украина, Четверг 31 августа 2023 13:49
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Кулеба резко прошелся по критикам контрнаступления ВСУ: советую заткнуться Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Критики якобы "медленного" контрнаступления ВСУ должны заткнуться, приехать на фронт и попробовать освободить хотя бы один квадратный сантиметр.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в испанском городе Толедо, передает корреспондент РБК-Украина.

"Критиковать медленный темп контрнаступления - равно плевку в лицо украинского солдата, который ежедневно жертвует своей жизнью, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим", - сказал он на брифинге после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

Отвечая на вопрос о критике медленных темпов украинского контрнаступления, Кулеба заявил: "Я бы посоветовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и постараться самим освободить один квадратный сантиметр".

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ на юге Украины началось в начале июня. С тех пор освобождены около десяти населенных пунктов. В последние дни деоккупированы важные Урожайное и Работино. Прим это силы обороны Украины продвинулись в глубину обороны врага на Мелитопольском направлении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что освобождение Работино стало возможным благодаря одной группе подразделения ВСУ, которая состояла из 31 бойца. Они 18 часов ползли минными полями.

Больше о тактическом значении Работино и о том, как может развиваться контрнаступление дальше, читайте в материале РБК-Украина.

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МИД Украины Контрнаступление ВСУ
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