Есть прогресс, но ведутся ожесточенные бои. Столтенберг о контрнаступлении ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в своем контрнаступлении достигла прогресса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Politico.

Столтенберг отметил, что украинские силы добились прогресса в контрнаступлении, но "ведут ожесточенные бои".

"Они предстали перед сложной местностью и глубоко эшелонированной российской обороной. У России много заранее подготовленных оборонительных линий. Конечно, это повлияло на темпы прогресса", - рассказал он.

По его словам, "войны трудно предсказать", но украинцы "продолжают давить и продолжают добиваться определенного прогресса".

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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