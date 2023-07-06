ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть прогресс, но ведутся ожесточенные бои. Столтенберг о контрнаступлении ВСУ

Новина українською →
Четверг 06 июля 2023 04:14
Есть прогресс, но ведутся ожесточенные бои. Столтенберг о контрнаступлении ВСУ Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в своем контрнаступлении достигла прогресса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Politico.

Столтенберг отметил, что украинские силы добились прогресса в контрнаступлении, но "ведут ожесточенные бои".

"Они предстали перед сложной местностью и глубоко эшелонированной российской обороной. У России много заранее подготовленных оборонительных линий. Конечно, это повлияло на темпы прогресса", - рассказал он.

По его словам, "войны трудно предсказать", но украинцы "продолжают давить и продолжают добиваться определенного прогресса".

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: злоумышленник погиб на месте
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: злоумышленник погиб на месте
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария