ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Вашингтоне назвали причины "медленного" контрнаступления ВСУ

Новина українською →
Украина, Вторник 27 июня 2023 09:37
В Вашингтоне назвали причины "медленного" контрнаступления ВСУ Фото: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска в течение многих месяцев выстроили на оккупированной территории Украины несколько линий обороны. Это замедляет продвижение ВСУ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сам президент Зеленский на прошлой неделе публично говорил, что в некоторых областях это происходит медленнее, чем ему хотелось бы. Он главнокомандующий. Вы знаете, он должен принимать эти решения, и он должен отдавать эти приказы", - сказал Кирби.

Как отмели представитель Совбеза США, российские силы много вложили за последние шесть-восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях их оборонительные линии имеют три уровня, которые простираются на многие километры.

По его словам, российские войска знали о том, что ВСУ намерены вернуть эти территории, и работали над подготовкой обороны.

"И оборона, как скажет вам любой студент военной истории, оборона - это более сильная форма войны, поэтому украинцы натыкаются на российскую оборону. И это и, по словам самого президента Зеленского, по его собственному анализу, немного их замедлило", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Активные контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. На юге за это время удалось освободить уже 130 кв. км территории.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Однако, по его словам, осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных и заявил, что сегодня по всем направлениям было продвижение вперед и это счастливый день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Соединенные Штаты Америки
NEWS
ВСУ ведут успешные наступательные операции на трех направлениях, - Генштаб
ВСУ ведут успешные наступательные операции на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта
Данила Крамаренко, Юлия Акимова Украина идет за своим. Первые успехи контрнаступления ВСУ: обзор фронта