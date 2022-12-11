Макрон пообещал поддержку Украине до полного восстановления территориальной целостности

Президент Франции Эммануель Макрон пообещал поддержку Украине до освобождения всех территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Украина сможет рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

Кроме того, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "гарантий безопасности" для России, однако не уточнил, каким образом ей должны обеспечить безопасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.