ua ru
Вс, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон пообещал поддержку Украине до полного восстановления территориальной целостности

Новина українською →
Париж, Воскресенье 11 декабря 2022 15:52
Макрон пообещал поддержку Украине до полного восстановления территориальной целостности Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Франции Эммануель Макрон пообещал поддержку Украине до освобождения всех территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Украина сможет рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

Кроме того, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "гарантий безопасности" для России, однако не уточнил, каким образом ей должны обеспечить безопасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Франция Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
Зеленский обсудил с Макроном реализацию украинской формулы мира и энергетику
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители