Партизаны уничтожили склад боеприпасов россиян в Мариуполе, - советник мэра

Украинским партизанам удалось уничтожить склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Мариупольское сопротивление сообщает об уничтожении оперативного склада с боекомплектом оккупантов в Приморском районе Мариуполя путем поджога", - написал он.
Более детальных подробностей о успешной работе партизан Андрющенко не раскрыл.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины регулярно гремят взрывы. Часто они связаны с ударами украинских военных по местам скопления российских солдат, техники или складам с боеприпасами.
К примеру, неделю назад в Мариуполе раздались взрывы. В сети писали, что в районе города работают системы противовоздушной обороны.
Также мы писали, что в Мариуполе нанесли удар по казармам, где находились кадыровцы.
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