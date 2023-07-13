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Раненых вывозили тайно: в Мариуполе нанесен удар по казармам кадыровцев

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Четверг 13 июля 2023 07:57
Раненых вывозили тайно: в Мариуполе нанесен удар по казармам кадыровцев Фото: в Мариуполе нанесен удар по казармам кадыровцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области был нанесен удар по казармам кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Наши сообщают о попадании в казарму кадыровцев, расположенную на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем", - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя.

По его словам, судя по инфошуму в российской медиасреде, поражение активно маскируют якобы под работу ПВО.

Взрывы в Мариуполе 12 июля

Вчера вечером в оккупированном Мариуполе местные жители услышали взрывы. Местные жители сообщали, что звуки взрывов были слышны с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя).

По словам очевидцев, после серии взрывов над побережьем в Мариупольском районе начали фиксировать активную работу вражеской авиации и систем противовоздушной обороны.

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