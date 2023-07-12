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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: россияне заявляют о работе ПВО

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Мариуполь, Среда 12 июля 2023 22:18
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: россияне заявляют о работе ПВО Фото: в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня, 12 июля, вечером местные жители услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе взрывы. Оккупанты завели пластинку о ПВО, местные сообщают о громком звуке с западного направления на восток (из Запорожья в сторону Левобережья Мариуполя)", - написал Андрющенко.

Он добавил, что над побережьем в Мариупольском районе фиксируют активную работу вражеской авиации и систем противовоздушной обороны.

Взрывы в оккупации

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины регулярно звучат взрывы. В большинстве случаев они связаны с ударами ВСУ по скоплению вражеских солдат, техники и складам боеприпасов.

К примеру, во временно оккупированном Бердянске 11 июля взрывы слышали три раза за день. Там фиксировали "прилеты", в результате которых мог быть ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Также взрыв неделю назад прозвучал и в Мелитополе. Его слышали в районе базы оккупантов.

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