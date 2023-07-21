Партизани знищили склад боєприпасів росіян у Маріуполі, - радник мера

Українським партизанам вдалося знищити склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"Маріупольський спротив повідомляє про знищення оперативного складу з боєкомплектом окупантів у Приморському районі Маріуполя шляхом підпалу", - написав він.
Більш детальних подробиць успішної роботи партизанів Андрющенко не розкрив.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України регулярно лунають вибухи. Часто вони пов'язані з ударами українських військових по місцях скупчення російських солдатів, техніки чи складах з боєприпасами.
Наприклад, тиждень тому в Маріуполі пролунали вибухи. У мережі писали, що у районі міста працюють системи протиповітряної оборони.
Також ми писали, що в Маріуполі завдали удару казармам, де знаходилися кадировці.
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