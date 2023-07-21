Партизаны уничтожили склад боеприпасов россиян в Мариуполе, - советник мэра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Мариупольское сопротивление сообщает об уничтожении оперативного склада с боекомплектом оккупантов в Приморском районе Мариуполя путем поджога", - написал он.

Более детальных подробностей о успешной работе партизан Андрющенко не раскрыл.

Взрывы в оккупации

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины регулярно гремят взрывы. Часто они связаны с ударами украинских военных по местам скопления российских солдат, техники или складам с боеприпасами.

К примеру, неделю назад в Мариуполе раздались взрывы. В сети писали, что в районе города работают системы противовоздушной обороны.

Также мы писали, что в Мариуполе нанесли удар по казармам, где находились кадыровцы.