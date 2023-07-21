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Партизани знищили склад боєприпасів росіян у Маріуполі, - радник мера

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Маріуполь, П'ятниця 21 липня 2023 21:24
Партизани знищили склад боєприпасів росіян у Маріуполі, - радник мера Ілюстративне фото: партизани знищили склад боєприпасів росіян у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським партизанам вдалося знищити склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Маріупольський спротив повідомляє про знищення оперативного складу з боєкомплектом окупантів у Приморському районі Маріуполя шляхом підпалу", - написав він.

Більш детальних подробиць успішної роботи партизанів Андрющенко не розкрив.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України регулярно лунають вибухи. Часто вони пов'язані з ударами українських військових по місцях скупчення російських солдатів, техніки чи складах з боєприпасами.

Наприклад, тиждень тому в Маріуполі пролунали вибухи. У мережі писали, що у районі міста працюють системи протиповітряної оборони.

Також ми писали, що в Маріуполі завдали удару казармам, де знаходилися кадировці.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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